搶食大餅　業者「疫」起拚宅經濟

受到新冠肺炎疫情影響，為了防疫避免接觸感染風險，有越來越多人選擇宅在家，減少出外活動，推動了宅娛樂、宅辦公、宅飲食、宅消費、宅學習等各類宅商機持續加溫，也讓不少業者紛紛「疫」起搶食這波宅經濟大餅。

疫情延燒，雖然多少會對非民生必需品的終端消費需求有所影響，但部分3C產品及電玩的銷量卻不減反增，其中像是可兼顧電競、影音娛樂與工作的電競筆電或是創作者筆電、或是可在家追劇、線上學習的平板，以及可打發時間、紓解壓力的遊戲機，還有視訊會議或直播需要的週邊或網路設備，都是人氣商品，也讓3C業者如神腦、捷元等，在此疫情期間，抓緊宅商機，趁勝追擊。

宅在家就等於生活作息大多會在家裡，所以家電的角色就變得更為吃重，像是近期影音設備、清淨家電，以及廚房家電等都因為疫情而特別收到消費者關注，其中像是無法外出看電影，家庭電影院就變得很夯，4K大電視、投影機等詢問度大增；在家防疫環境清淨很重要，民眾對吸塵器、空氣清淨機、換氣系統等產生需求；而減少外食改在家自炊，也讓冰箱冷凍櫃、調理爐、微波爐、烘烤爐、電子鍋等商品更是買氣喊燒。對於防疫需要的宅生活家電買氣看漲，家電業者如Panasonic、奇美家電、大同等等，都在宣傳與銷售上進行強化，不讓這波宅商機悄悄溜走。

防疫減少外食除了在家開火之外，另一種可在家享受各種美食的方式也十分受民眾歡迎，那就是美食外送，防疫期間美食外送更是成長迅速，從早到晚你可以看到更多的Uber Eats或foodpanda等外送機車在路上跑。為把握這波防疫宅商機，衝刺顧客與店家規模，美食外送業者也推出優惠活動或配合政府紓困防疫政策，開放更多店家加入，並推出「無接觸送餐服務」。

隨著防疫的宅飲食商機興起，受到疫情衝擊較大的飯店業者，也看好宅美食商機，許多業者紛紛推出全新的「外帶、外送」服務，要讓民眾在家或上班也可以品嚐到最頂級的美食料理。

疫情阻斷民眾出門逛街購物，卻擋不住購物需求或熱情，民眾轉往網路商城購物大增，線上購物等電商業者如momo、pchome、Yahoo奇摩電商、松果購物、蝦皮、樂天等看見宅消費的新商機，更頻繁推出各種促銷優惠活動或購物節、防疫專區等題材吸引民眾上網消費。而為搶攻這波網路消費的宅經濟，許多銀行也使出渾身解數，祭出刷卡回饋優惠。