滙豐旅人信用卡全新登場

滙豐（台灣）商業銀行重新定義旅遊神卡，於今（15）日推出全新「滙豐旅人信用卡」，不但提供消費者極具優勢的刷卡回饋，並創市場之先，與包含廉航在內超過20家航空公司合作哩程兌換方案。未來的旅遊計畫，就從今天開始累積！

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融業務負責人葉清玉指出：「讓信用卡持卡人在旅遊規劃上能兼顧靈活與享受優惠，擺脫各項兌換的限制，一直是滙豐努力的目標，我們很高興能推出全新『滙豐旅人信用卡』，持卡人可以自由選擇超過20家的航空公司、透過最大的網路訂房平台享受折扣，並攜手全球領先的國際飯店以及租車服務，只要一卡在手，就能以優惠的旅遊積分兌換方案，隨時規劃自己心中的夢想旅程。」

葉清玉也認為，儘管國人對各項旅遊的規劃因疫情而暫緩，但是持卡人的各項實體與網路消費卻不受影響。只要持有全新「滙豐旅人信用卡」，未來的旅程現在就可以開始規劃。我們更希望持續與客戶相互扶持，為生活恢復常軌而超前部署！

超前部署 未來旅遊

「滙豐旅人信用卡」共發行無限卡、御璽卡以及輕旅卡三種卡別，提供優於市場水準的消費累積回饋比例，再加上上市期間的加碼首刷禮，讓下一趟旅遊所需的哩程可以快速累積；持卡人還擁有兌換刷卡金的額外選項，從此無須在累積哩程與現金回饋的兩難中猶豫不決！

超過20家環遊世界夢幻機隊任你選，廉航品牌首度入列！

「滙豐旅人信用卡」打破聯名卡單一合作航空公司的限制，網羅包括中華航空、長榮航空、聯合航空、新加坡航空、國泰航空、港龍航空、卡達航空、加拿大航空、澳洲航空、漢莎航空、瑞士航空、奧地利航空、法國航空、荷蘭航空、越南航空、哥倫比亞航空、海南航空、香港航空、吉祥航空、AirAsia、酷航等海內外20餘家國人經常使用的航空公司，其中包含知名廉航品牌，打造環遊世界的夢幻機隊，讓持卡人可以自由選擇，由哩兌換。

國內、外訂房需求獨享優惠，一卡馬上搞定！

規劃旅遊時，「滙豐旅人信用卡」持卡人也可以隨興從洲際酒店集團（IHG）以及雅高酒店集團（AccorHotels）兩大國際連鎖飯店集團旗下在台灣或遍佈全球超過10,000家飯店中，任選住宿飯店以旅遊機分兌換；或是從國人最喜歡搜尋的agoda.com、Hotels.com或Booking.com三大訂房網站仔細比價，找出最適合自己的房間與價格，再享「滙豐旅人信用卡」持卡人獨有的最高15%專屬折扣，讓旅程規劃更加優惠。

「滙豐旅人信用卡」持卡人可於3年有效期間內自由兌換航空航程，再加上不同航空公司哩程計畫的有效期間，有效延長消費回饋效期。御璽卡級別以上的持卡人還額外享有多次免費機場貴賓室及機場接送服務，輕旅卡的持卡人則享有免年費的優惠，以不同產品組合設定滿足持卡人多元旅遊規劃需求。