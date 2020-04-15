生物製劑精準治療　讓類風濕性關節炎患者受益

類風濕性關節炎有藥醫 生物製劑精準治療成新選擇

國內罹患類風溼性關節炎的病患以女性居多，除了傳統藥物外，目前生物製劑已為類風濕性關節炎患者帶來治療的新曙光。生物製劑是以基因工程方式製造抗體，輸入人體後能結合特定細胞激素或訊息傳遞物質，精準鎖定目標達到調節免疫反應。

嘉義基督教醫院過敏免疫風濕科主任陳俊銘醫師表示，目前除了詢問發病過程外，還會進行關節腫痛位置數目評估、X光片及抽血等檢測。治療方面除了改善患者關節疼痛的非類固醇性消炎止痛藥外，更重要的是以免疫調節藥物來控制病情，減少發炎狀態。

但生物製劑也不是萬靈丹，單一藥物仍然有2到3成病患對藥物反應不佳，幸好目前生物製劑的種類很多，患者須多與醫師溝通討論適合自己的藥物為妥。

類風濕性關節炎好發中年女性 傷害關節且併發症多

根據流行病學的研究顯示，類風溼性關節炎好發在女性，特別是30歲至50歲間的女性居多，男女罹患比例約為1：3。有學者推測可能與女性荷爾蒙有關，因為女性荷爾蒙會讓身體的免疫細胞較活躍，一旦過度反應，就會造成免疫細胞自我攻擊。

類風溼性關節炎典型症狀以手部關節為主，除了會出現明顯的晨間僵硬腫痛外，還可能產生鞏膜炎、肺纖維化、肺動脈高壓及心包膜炎等嚴重關節外的併發症，幸虧比例並不高。但令人擔憂的是，這類患者的血管年齡會比一般人更加快速老化，容易出現腦中風及心肌梗塞等心血管疾病。陳俊銘醫師指出，可能由於體內的慢性發炎導致血管同樣處於慢性發炎狀態，所以在治療上不僅要解決關節的症狀外，更要注意血壓、血脂、血糖等三高問題。

手關節腫痛無法穿衣洗澡 當心類風濕性關節炎作祟

50歲的陳媽（化名）手部腫痛若干個月，去國術館、吃醫師開的止痛藥都沒有用，最後女兒帶她到免疫風濕科看診，才知道罹患類風溼性關節炎，雖接受治療但效果不佳，後來醫師協助申請生物製劑，治療3個月後就有改善，也順利重回職場！

陳俊銘醫師表示，陳媽屬於較嚴重的類風濕性關節炎患者，手部關節已腫痛到無法自己穿衣，甚至連洗澡都要靠兒子幫忙。臨床上有很多跟陳媽有相似症狀的病患，忍痛許久才去看診，但此時關節已變形甚至有些已開始遭到破壞，嚴重可能導致身體失能。

陳俊銘醫師提醒，類風溼性關節炎一旦發病確診後，務必要持續接受治療，千萬別擔心藥物的副作用而拖延黃金治療期；同時保持低油、低熱量飲食與培養適當運動習慣，降低再發炎機會，與疾病和平共處，避免關節慢性發炎甚至變形等危機。