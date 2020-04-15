台灣好農推葉酸蛋月配到府　補充蛋白質和葉酸

因應新冠肺炎疫情的發展，國人購物方式在消費市場出現極大的變化，其中通路消費購物更是異軍突起，帶動新一波的宅經濟熱潮。經營台灣農產品電子商務平台『台灣好農』執行長陳美娟指出，消費者減少外出至實體通路的機會，轉為利用網路購物，加上重視保健，相關健康概念品項銷售量明顯增加，其中台灣好農獨家販售的葉酸蛋也成為熱銷商品，在疫情期間透過網路訂購葉酸蛋，實用又方便。

雞蛋含有多種營養成分，被視為是營養的食物。蛋白所含的優質蛋白質更是維持身體免疫力的重要營養素。台灣好農營養師黃瓊慧說，蛋白質是構成白血球、抗體與激素的主要成分，也是維持身體正常免疫防護的重要營養素；如果因為食慾差、生理不適、疾病、牙口狀況不佳等因素，造成蛋白質長期攝取不足時，就可能干擾免疫細胞的正常製造，導致淋巴球數目與抗體隨之減少；在此狀況下，除了導致免疫機能變差，也會增加病原體入侵的機會。

衛生福利部國民健康署公告的每日飲食指南手冊中明確指出，民眾每天應該攝取3-8份的豆魚蛋肉類；豆魚蛋肉類為富含蛋白質的食物，可以提供飲食中優質的蛋白質來源，例如：黃豆、黃豆相關製品、魚類、蛋類、禽類、畜肉等。

葉酸是維持人體運作的必需營養素，由於是屬於水溶性維生素，無法儲存在我們的體內，需要每天透過飲食補充。而國人葉酸攝取不足盛行率高達40％~60％。

台灣好農與財團法人農業科技研究院共同引進日本PFI的葉酸蛋生產技術，推廣吃天然的雞蛋就可以補充天然葉酸。一般來說每100克雞蛋含有56μg（微克）葉酸，台灣好農葉酸蛋的葉酸含量則是每100克含有100μg。台灣好農葉酸蛋除了有豐富蛋白質，葉酸含量更是一般雞蛋的近兩倍以上。

根據統計，台灣每人平均一年吃掉近300顆蛋，雞蛋不但營養豐富，更可變化多種料理方式，其中最推薦的就是水煮蛋，可以保留最多的營養。而除了蛋白質之外，雞蛋的營養主要都在蛋黃，最好蛋白連同蛋黃一起吃下整顆雞蛋，才能獲得最佳營養效益。很多人不吃蛋黃是因為擔心膽固醇，以健康的正常人來說，身體具有正常的膽固醇代謝能力，一天吃1~2顆雞蛋是不會產生膽固醇過高的現象。

台灣好農的葉酸蛋經過財團法人農業科技研究院檢測，烹煮後能保有近8成的葉酸含量。在一般情況下，每人每日自食物攝取到的葉酸約為250-300μg，每天只要再多吃1~2顆葉酸蛋，就可以補足一天不足的葉酸。含有豐富葉酸的葉酸蛋可於台灣好農網站訂購，除單次訂購，亦推出創新訂閱制方案，可依照個人及家庭的飲食習慣選擇最適合的月配方案，不用出門，在家就可以收到營養滿滿的葉酸蛋。

台灣好農訂購網址：https://reurl.cc/GVX83d，訂購電話 02-87803000。