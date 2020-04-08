大昌華嘉聯手DataPhysics　進軍韓國與台灣推出領先測量設備

大昌華嘉於3月31日在韓國首爾聯手DataPhysics Instruments (簡稱：DataPhysics)簽訂合作協議，計畫於韓國及台灣致力推廣DataPhysics高品質的領先創新測量設備。

大昌華嘉科技事業單位主管Hanno Elbraechter表示，大昌華嘉長期專注於為世界頂尖的科技企業提供專業市場拓展服務，而DataPhysics 的高品質產品享譽全球，此次能結合大昌華嘉強大的市場覆蓋率，進行策略性的市場開發以及專業的售後服務，產生更多元化的產品組合，因此堅信強強聯手後能快速布局韓國及台灣市場，讓更多客戶能受益。

DataPhysics 董事總經理Nils Langer指出，運用大昌華嘉寬廣的觸角、市場情報與顧客為中心的專業服務，期待未來能在韓國及台灣共同積極發展業務，並提供銷售、市場行銷和售後服務。

DataPhysics為尖端測量儀器的國際知名大廠，為介面和表面研究相關提供特定技術流程，安裝超過3,300台設備在多種類型的實驗室，涵蓋的產品線是針對應用於半導體、聚合物、油漆、黏著劑、生物化學和相關材料研究的液體光學分析，研發的產品受到客戶的肯定，因此吸引更多企業尋求合作商機。

大昌華嘉為亞洲地區的市場拓展服務業的先驅者，致力於協助國際知名企業和品牌，在消費品、醫療保健、特用原料和科技產業中發展，長期提供客製化的綜合性服務，包括採購、市場洞察、行銷和銷售、分銷和物流與售後服務。

大昌華嘉是瑞士證交所公開上市的企業，長期深耕亞太地區，目前業務拓展至全球36個國家，員工超過33,350名， 2019年的銷售淨額為116億瑞士法郎。