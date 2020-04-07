裕元花園酒店線上感恩購物季　眾多「疫」外驚喜優惠 搶攻宅商機　

受新冠肺炎疫情影響，許多旅展取消或延後，不少民眾改以線上購券方式，除了搶好康、一方面也是期待提早安排疫情結束後的行程，跨入宅經濟領域已成大勢所趨。

台中裕元花園酒店配合母親節展開「感恩購物季」，提前推出線上購物網搶攻客源。凡於該酒店線上購物網購買任一超值優惠餐券消費滿10,000元，就送價值1,056元雙人晨光早餐券一張，購買住宿券滿10張再加碼贈送價值10,824元的雅緻客房不限平假日住宿券一張，優惠比平時多更多，期能以超值、經濟的五星酒店網路購物平台，創造「疫」外的驚喜！

溫莎咖啡廳的自助餐推雙人組合餐券1,460元、平均每人只要730元，還有十張一組的餐券只要6,990元，還送四人同行一人免費券。圖／裕元提供

自4月起至5月31日，裕元花園酒店推出餐券平均優惠72折起，熱銷常勝軍的溫莎咖啡廳自助百匯推出破盤價雙人組合餐券1,460元、平均每人730元，且購買10張一組的溫莎咖啡廳自助百匯餐券，只要6,990元，更加送四人同行一人免費券。雙人住宿五星酒店一泊一食原價9,680元、下殺約41折只要3,999元，9月底前入住不分平假日還加贈1,000元商品抵用券，可抵用餐飲消費。另外，元膳鐵板燒也推出單人午膳套餐、不分平假日皆可使用，每張900元，優惠近83折，等於不到千元即可大啖五星鐵板燒。

購買雙人住宿券一泊一食優惠約41折只要3,999元，9月底前入住不分平假日還送1,000元商品抵用券。圖／裕元提供

防疫期間除了吃健康的超值優惠，裕元花園酒店更推出足體按摩券系列，腳底按摩券60分鐘療程每組十張售7,650元（原價9,000元）；經絡理療60分鐘療程，每組原價1.4萬元，優惠後也只要11,900元。

裕元表示，為了將部分活動轉至網路平台，活動期間凡是在該酒店官方粉絲團分享感恩購物季的指定貼文，每週都抽出5名幸運者可獨享玫瑰烘焙坊麵包購物金200元，希望讓網購的消費者也有感，感受裕元提供最超值全面的“宅優惠”！可洽酒店官網http://www.windsortaiwan.com，FB粉絲團https://www.facebook.com/windsorhotel，飯店電話（04）2465-6555。