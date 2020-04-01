新竹兒童好幸福 兒童節連假免費吃免費玩

一起洗手對抗疫情

兒童節連假即將到來，戶外活動成為新冠肺炎影響下的好選擇。主打新竹孩子主場的大魯閣湳雅廣場於4月2日至4月4日推出「湳雅封街趣」的戶外主題活動，親子一起免費闖關拿好禮；另外，全新開幕的「KURORO宇宙漢堡堡太空餐廳」特別在防疫期間加裝洗手台，舉辦「隨時洗手手，病菌遠離我」活動對抗疫情，12歲以下兒童只要完整唸出洗手五式七口訣，並以正確步驟洗手手，就能夠免費獲得兒童漢堡堡。有得玩又有得吃，就是要讓新竹市的孩子能有個難忘的兒童節。

大魯閣湳雅廣場響應新竹重視親子政策，主打「新竹孩子的主場，大魯閣湳雅廣場」主軸，自4月2日起推出湳雅封街趣兒童節連假主題活動，以多樣化的童玩設施：彈珠檯、跳格子、彩繪鯉魚旗等趣味活動，邀請新竹親子一同來闖關拿好禮！另外，12歲以下孩童只要憑健保卡，就可以參加每天限量50位的洗手挑戰，教導孩兒們正確洗手姿勢，勤洗手病菌遠離，洗完手手就可以獲得免費的宇宙漢堡堡，還有KURORO兒童創意著色比賽、夢想的巨型扭蛋水泥車等豐富活動，全力打造親子友善購物環境，讓新竹市的孩子在四天連假多一個戶外通風，防曬遮風避雨的好去處。

M.E 夢想的巨型扭蛋車，有機會把iPhone 11等大獎帶回家。圖/大魯閣提供

此外， 4月2日起還推出金石堂童書特賣展，鼓勵親子共讀，眾多推薦書籍3本只要500元，童書79折起外，以及兒童春夏童裝全面廠拍出清99元起，不僅讓小朋友們換新衣，讀好書，也讓爸爸媽媽開心遛小孩歡樂省荷包，相關活動資訊可洽詢下列大魯閣湳雅廣場官網。