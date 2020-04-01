臺北市衛生局公布今年食安條例六項新政策！

未來米其林餐廳除了看星等，還要看餐飲衛生管理分級

今年9月過後，民眾拜訪米其林餐廳時，除了米其林星等評鑑，又多了一項參考的指南依據，那就是臺北市衛生局推動的餐飲衛生管理分級認證，以「優、良級」評鑑餐飲業者，為民眾篩選出食安值得信賴的好店家。臺北市衛生局表示，於109年3月30日公布共有6項的食安條例新政策，實施對象包含米其林餐廳等共5個業別，納管面向從食材源頭到餐廳店面，全方位守護民眾食的安全。

臺北市政府衛生局局長黃世傑說明，衛生局每年固定於3月公布「臺北市食品安全自治條例」新政策，分階段納管各類別及規模之業者，截至109年2月29日止，完成共34項公告，納管共42個業別。衛生局長指出，臺北市「食品安全自治條例」自105年公布以來，針對條例當中的「食材登錄平台、餐飲衛生管理分級認證、定期檢查過期食品、強制自主檢驗」等項目，從105年至109年，年年皆有公告新的納管業別，為的就是讓「資訊透明」與「安心外食」的政策目標進一步落實在市民的生活中。

衛生局進一步說明，109年進行的6項食安新政策中，包含醫院、美食街等餐廳須進行食材登錄，公有市場則須依公共飲食場所標示食安相關事項，如攤商店面須標示管理衛生人員資訊，醫院美食街與米其林餐廳(餐廳型式)須標示參與餐飲衛生管理分級認證、連鎖烘焙業必須定期檢查過期食品及進行分區管理，以及星級旅館附設Buffet餐飲要強制自主檢驗等等。今年所公告的食安政策將從產地到餐桌全面方位納入，包含「食材登錄」、「食品檢驗」、「過期食品檢查」、「餐飲衛生管理分級」、「標示管理衛生人員」等不同層面，經衛生局公告後，未來會定期進行查核，這與米其林指南每年會針對上榜餐廳進行重新評鑑的精神相似，目的在於激勵餐廳維持食安與衛生品質，持續提供給顧客安全、安心的美食。

臺北市衛生局於3月起辦理「食安週」系列活動，彙整過去一年的成果、同時也預告未來一年的臺北食安新政策。民眾如想知道更多食安資訊，可電洽臺北市民當家熱線1999（外縣市民眾請撥02-27208889）轉7088，另可上臺北市政府衛生局網站查詢相關訊息。