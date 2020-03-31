松果購物攜手十大企業 啟動「台灣健康操日」

兒童清明4天連假即將到來，但隨著疫情指揮中心宣布台灣境內確診數達到306例，疫情持續在全台延燒，各地方政府也陸續公告公有密閉場館包括國民運動中心暫停開放14天，不少消費者因疫情而放棄規律運動習慣，選擇待在家中減少外出。根據美國Verywell網站指出，適度的運動鍛煉可以增強免疫力，松果購物特於3月31日啟動「台灣健康操日」，攜手十大企業夥伴一同跳健康操，提升免疫力。

清明連假即將到來，許多民眾減少外出，儘管疫情持續蔓延，消費者除了勤洗手及戴口罩之外，加強自身免疫力及抵抗力更是不可或缺。松果購物特於3月31日攜手十大企業夥伴於社群網站中午12:00共同啟動「台灣健康操日」。透過企業夥伴合作與響應，搭配社群網站進行串聯，發揮品牌力加乘效果，並為防疫健康進行傳播，以推廣消費者的保持規律運動，提高健康防疫意識。

自台灣境內確診數破百例開始，紛紛爆發搶購囤貨潮，松果購物進一步從關鍵字搜尋量及下單量發現，衛生紙、尿布、洗衣精等等的民生用品需求激增超過5倍，同時面臨大多消費者擔心群聚感染而減少出門，松果購物將維持「全站免運送到家的服務」，集合全站30萬件商品免運，更於即日起至6月30日止推出「松果超市」，精選民生食品、生鮮食品、保健食品、餐廚用具、家庭清潔、個人護理等超過600多項商品消費滿千折百，搭配週二永豐卡友日單筆滿1,500元送 100 元。除此之外，松果購物更攜手兆豐銀行推出不限金額刷卡即可於松果購物線上兌換乾洗手，讓消費者無時無刻防疫不間斷。