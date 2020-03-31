越亮插旗微風台北車站 貼文標示飯BAR內湖店享85折

迎接連假好心情，不讓疫情來攪局！飯BAR智作旗下品牌-「越亮 Only Pho You」正式插旗微風台北車站，4月1日起試營運，推出連續7天買一送一，名額有限；外出也不要忘記飯BAR，4月1日至5月3日的國定假日，只要打卡標記飯BAR內湖旗艦店，出示貼文都可享單點85折優惠。

「越亮」越式河粉專賣4月1日起正式登陸微風台北車站。無法出國也能一秒抵達東方小巴黎，享受越南美饌好滋味。除了湯頭香醇的「越亮火車頭河粉」，越亮微風北車店還有許多獨家新商品，包括以特選原肉沙朗牛排經過職人細心SPA按摩，再以飯BAR特製蔬菜水醃製增添風味，再用直火炙燒到表面微焦，Q彈帶點筋的口感，淡雅的香茅香氣，讓人彷彿親臨熱帶叢林的「香茅叢林直火烤牛排飯」，及以牛肉清湯為基底、搭配特選牛培根與無限量的時令鮮蔬，滿足愛吃火鍋的台灣魂，不能錯過「越式皇朝牛肉火鍋」。4月1日起至7日、每天中午12時30分及晚上6時30分發放20組號碼牌，憑號碼牌可享任一主食買一送一的優惠（取折扣低價者），期間限定數量有限。4月8日起至30日，微風會員及醫護人員凡出示證件可享套餐加購75折優惠。越亮 Only Pho You微風北車店可電洽（02）2381-9697。

另外，連假出遊，別忘了來點辣的！飯BAR知名美食「水煮泡著牛兒片」因應台灣人口味減去過多的辣油，保留宮保和燈籠椒「麻」與「辣」的香氣，剽悍酥麻的花椒，與香滑軟嫩的牛肉成為好搭檔，吃一口就湧出最下飯的好勁道。無論是出門散步或宅在家追劇，都需要美食來祭五臟廟，凡是在4月1日至5月3日期間的國定假日（月曆紅字），在社群網站上發佈貼文標記「飯BAR內湖旗艦店」（不限FB或IG、@或#皆可），4月8日起至5月3日、不限平假日來店用餐出示貼文，就可享單點85折的優惠。非常時期，越是要珍惜每一刻的悸動。可洽飯BAR 內湖旗艦店（02）2799-5199。