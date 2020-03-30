北投麗禧推沁夏一泊二食住房　冷熱雙湯極致享受　另推森泉一日遊

疫情緊張、不能出國感覺悶？其實不用遠赴日本，到北投就能享受山林溫泉秘境！三度獲觀光局五星飯店認證，一直與頂級畫上等號的北投麗禧溫泉酒店，館內66間客房都擁有以觀音石所打造的獨立冷、熱雙湯池，在房內就可盡情享受頂級私人溫泉與純淨山泉水。春夏交替正好適合以北投白磺泉來療癒身心，而且每間客房都規畫戶外休憩空間，輕鬆就能融入大自然，擁抱山林美景，真正是不出國、就已然享受如日本頂級名湯般的度假行程！

初春好時節，又適逢清明假期，北投麗禧溫泉酒店4月1日起至9月推出「沁夏．一泊二食住宿專案」，盡享不被打擾的山林無憂假期。專案包含早、晚餐，晚餐可以選擇「歐陸餐廳」雙人晚宴，主打法餐的歐陸餐廳最近推出有「豬肉界勞斯萊斯」之稱的西班牙進口伊比利豬、搭配台中潭子盛產的馬鈴薯，伊比利豬油花分布均勻配上濃郁的馬鈴薯與黑醋栗醬汁的酸甜，讓整套餐點風味更佳。「沁夏．一泊二食」住房專案平日14,850元、假日15,950元。

麗禧溫泉酒店堪稱森林系飯店，每間房均有獨立冷、熱湯池，並可坐擁環翠美景，享受白磺泉與純淨山泉水的極致享受。圖／麗禧提供

如果只想單純泡湯與用餐，北投麗禧也提供「森泉．一日遊」方案：雙人獨立湯屋（90分鐘）＋雙人午間套餐專案優惠價3,200元；也可選擇雙人獨立湯屋（90分鐘）＋麗禧下午茶2客，專案優惠價2,800元。也可安排一個人的山林微旅行，建議選擇露天風呂（大眾湯）＋單人午間套餐，優惠價2,150元；搭配單人麗禧下午茶優惠價1,950元，享受一個人的午後幽靜時刻。可洽（02）2898-8888。另因疫情影響，麗禧酒店餐廳營業時間有所調整，可查詢官網https://www.gvrb.com.tw/2020ss/。