美食外送平台foodomo　響應政府推出餐飲業紓困振興方案

新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續蔓延，嚴重衝擊全球經濟消費市場。經濟部表示，根據統計數據，2月餐飲業受疫情影響重創，預估3仍無法止跌，因此已研擬相關紓困方案希望協同美食外送平台為業者提供及時雨。台灣在地美食外送平台foodomo近期也收到許多餐飲店家的上架需求，其中更不外乎有百貨業、生鮮超市、連鎖加盟店尋求合作，foodomo也會與業者站在同一陣線全力支援，攜手度過這疫關。

foodomo為響應政府，3月27日提出「餐飲業振興紓困方案」，方案內容包含「上架服務」、「行銷服務」、「外送服務」，提供業者以最完善的規劃和最快速的方式上架進而無痛轉型。而foodomo美食外送平台也會釋出更多行銷資源幫店家老闆們曝光，將因疫情而流失的客人，增加外送與外帶的運營方式找回來。

foodomo執行長張鈾瑋表示，foodomo美食外送平台身為本土企業，在此次餐飲業紓困方案中作為國家隊的角色，責無旁貸為台灣餐飲業盡一份心力，儘管平台因疫情期間而獲得訂單大幅成長，但本著唇亡齒寒的共存事業體受到疫情衝擊，foodomo對於這次紓困計畫也提供了最具誠意的方案，不求獲利只希望與業者共度餐飲業寒冬。

「餐飲業振興紓困方案」以三個面向讓業者輕鬆順利成為foodomo的合作夥伴，首先「上架服務」內含上架費與菜單規劃、攝影圖片支援、對店家教育訓練、APP使用教學等措施，「行銷服務」則釋出foodomo全方位的行銷管道提高餐廳店家的能見度，如不定時的優惠推播、提供新上架店家專屬優惠碼、不定時滿額折抵或置入主題餐食專區等，增加用戶下單機會。至於「外送服務」則有專業的配送員將餐飲迅速的送到用戶手中，加上foodomo擁有在地客服能夠隨時掌握訂單，相對提升消費者滿意度。

至於業者最關心的平台抽成，foodomo也提供史無前例的15%低抽成幫助業者挺過難關，只要店家通過經濟部審核標準即可適用，還可享外帶服務免抽成。張鈾瑋表示，foodomo首先響應國外#OpenForDelivery活動，身為平台上10,000家餐廳的合作夥伴，除了招募新店家，foodomo也想照顧既有的合作夥伴，因此無論新舊店家均能享有疫情期間外帶服務免抽成的方案。有需求的店家即可透過招商網頁（https://forms.gle/BxJkbkw3jXVTpeEY8）留下資料，登記成為補助店家。

foodomo持續以廣宣資源為合作夥伴刺激單量，以3月推出的「寵愛女人節38」優惠活動為例，只要用戶訂餐使用LINE Pay結帳，就能享有38% LINE POINTS回饋，活動一推出立刻獲得迴響，也幫助許多店家業者訂單快速衝量。

此外，在競爭激烈的美食外送平台裡，foodomo致力做出市場區隔，開發出許多貼近消費者的功能，除提供「跑腿代買」、「預約外帶外送」及「外送」等基本服務外，更可以透過「團購訂餐」功能，將訂餐連結分享給好友，讓大家在自己手機上直接點餐，最後再由主揪下單即可完成訂餐，甚至採用其他平台少有且貼近人心的「在地客服」，消除顧客在一般平台下單後「不確定食物行蹤」的疑慮，讓消費者能夠更省心、更輕鬆取得想吃的餐點，獲得更好的外送服務體驗。