北投水美溫泉會館打造嚴實防疫健康旅遊環境

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，如何避免病毒的感染，也成為國人關注的焦點。北投水美溫泉會館添購紫外線殺菌燈，從客房區、泡湯區、餐飲區、公共區，打造嚴實防疫的健康旅遊環境，即日起推出小旅行多部曲，到水美溫泉會館洗溫泉，嘗美食，增加免疫力，從頭到腳、從裡到外，保護您的安全，與國人攜手在疫情期間共度難關。

北投水美溫泉會館小旅行多部曲老少咸宜！首部曲2999+1元，就”送”早餐，”送”定食，享假日升等再送精美小禮品消毒噴液，房間內24小時泡湯解壓，再到戶外地熱谷吸取硫磺氣，對心肺功能大大加分，快樂度過一個周末。

想念北投溫泉的硫磺泉和北投溫泉的酒家菜？消費者不妨帶著爸媽家人來到開放式空間餐廳—水美食府，享用小家庭酒家菜及養身茶油料理。消費滿千送千，吃飯就送大眾湯平日券，消費越多送越多，讓您整個防疫期間健康滿滿。吃飽歇息泡湯完畢，再到北投最夯的三層岐公園走走，美好的下午在北投度過。

最近要做什麼？吃什麼？才能遠離疫情的威脅？來去北投水美洗溫泉加購50元就能喝黑蒜頭雞湯，一次到位，彌補心靈小小的空虛，想要吃根北投在地招牌排骨酥嗎？再來享用午間海鮮湯麵套餐只要250元。因為疫情取消的春酒，水美也特別推出”夏酒”，一桌酒家宴只要7800，上網購買再贈紅包禮金1千元。

來北投水美洗溫泉，加購50元就能喝黑蒜頭雞湯。圖／業者提供

還是不想出門？沒關係，水美更推出”酒家菜料理包”，其中有1.北投招牌排骨酥2.秘味牛小排3.鮑汁鳳爪4.魷魚螺肉蒜湯5.雪耳燉紅蓮五種強大選擇，一通電話宅配送到府，免除出門的困擾。

想要更經濟的消費？水美溫泉會館從星期一到星期五，也推出外帶便當，每天提供不一樣口味的便當，附湯只要160元。

你在為居家防疫的親友沒地方住而煩惱嗎？水美也貼心為您設計到Long Stay 7天10,000元，14天只要14,000元的方案，「疫」「旅」分離，居家檢疫住家中，家人安心住旅館，經濟又實惠。各項優惠詳情可上網查詢：http://www.sweetme.com.tw