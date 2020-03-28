李奇峰：善用命理致心靈沉澱獲平靜生活

李奇峰教導民眾以正確態度，透過命理改變自身的態度增進社會和諧。圖：李奇峰提供
李奇峰教導民眾以正確態度，透過命理改變自身的態度增進社會和諧。圖：李奇峰提供

現代人有感近年來生活環境的緊湊與變化的快速，多少都帶有大小不一的壓力及對未來產生不安全感，在生活中常有迷惘或者失去方向，這些壓力及不安全感，大部分來自於不夠清楚的理解。而身心靈方面的諮詢，本來就是要為人解惑，讓來諮詢的人有更好的生活與未來。

命理風水專家李奇峰表示，近代社會環境讓吃飽穿暖不再是個困難的問題，但因為環境的進步，物質取得相對的容易，也另外造就心靈上的不饜足，在這樣的情況下，就容易衍生其他情緒、精神的問題，人們開始思考要做些什麼來滿足身心靈，好的情況下會藉由身心靈的諮詢，來獲得好的方向，壞的面向則會無端的造就如暴力霸凌、對其他生物有傷害性的行為，如近期台南奇寶恐龍無端遭不明人士攻擊的新聞，這樣的行為是種不尊重且同時是失禮也失理，也代表著這類朋友對於外部的尊重是不足的，同時將自己也陷入失序的狀態，需要重新建立尊重與外部關係的和諧。

命理風水專家李奇峰，他同時也是位具宗教學碩士的法師，在這邊其分享了幾個方法來告訴大家，如何在目前社會能夠在生活中就紓解壓力，避免負面情緒、負面能量纏身。更重要的是自身態度改變了，再加上老師提供的建議，就會達到加乘的效果。舉例來說：一、壓力來自於無法控制和不明確，首先釐清壓力的來龍去脈很重要。二、自我的情緒度高，負面情緒或能量不易沾身，接觸喜歡的人事物或者活動，都能有效提升。三、透過運動健身加強身體的循環，也能有效的排除負面情緒與能量。四、透過自我學習與精進或身心靈的導引，都能夠啟發正面能量、排除負能量。五、人的不安定來自於更多的未知和不解，可多尋求比自己更高存在的人事物或精神，去諮詢或者信仰，都能夠帶來身心靈的安定。更多李奇峰老師相關訊息請加入Line：likifon。

文 江富滿

工商時報

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