奧丁丁旅宿打四折 向醫護人員致敬

奧丁丁推出防疫專區，便利居家上網添足防疫商品。圖／奧丁丁提供

同步推出居家檢疫親友旅宿優惠及防疫專區

第一線醫護人員天天曝露在感染風險中，身心備感壓力，奧丁丁集團集結旗下合作夥伴，推出「向第一線防疫人員致敬」旅宿醫護專屬優惠方案，凡醫護人員即享四折起優惠。其次，奧丁丁也響應政策，提供居家檢疫親友長住優惠，最低單日千元有找，搭配政府補助方案，盼共同減輕家屬負擔，攜手共度疫情難關。

奧丁丁集團即日起推出醫護優惠方案，旗下《夾腳拖的家》系列旅宿－台北車站館、長安122、九份山居，不限館別、不限房型，醫護人員入住享四折起優惠，「感謝醫護團隊長期防守第一線，我們希望藉由提供舒適放鬆的空間，讓醫護人員無後顧之憂安心休憩、養精蓄銳，為社會盡一份心力。」奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示。

旅宿系列館別網址
《夾腳拖的家》 台北車站館 https://bit.ly/2QZY783
《夾腳拖的家》長安122 https://bit.ly/3dsYIZc
《夾腳拖的家》九份山居 https://bit.ly/3bqPlrq

此外，近期連日逾萬名民眾返台，返台者需居家檢疫隔離14天不得外出，防疫旅館需求大增，為紓解需求及降低群聚感染風險，政府建議家屬投宿鄰近旅宿，將住家空間留予返台家人，各縣市政府相繼推出周邊補助。響應政策，奧丁丁集團亦針對居家檢疫親友提供長住優惠，連住七日以上即享優惠，最低單日千元有找，且台北車站館、長安122鄰近捷運站點，交通便捷，如民眾搭配政府補助款，總計有望節省萬元以上。

奧丁丁推出旅宿四折優惠，向第一線醫護人員致敬。圖／奧丁丁提供


奧丁丁集團營運長李俊宏補充，除提供舒適空間供醫護人員、居家檢疫親友與旅人休憩，《夾腳拖的家》亦提供《好初早餐》、《野事草店》等獨特餐點與周邊服務，希望讓大家入住之餘，同時療癒身心，「現在是全民抗疫時期，不適合出國旅行，如果想稍微透透氣，不妨到海邊、山林或郊區走走，適度紓壓，同時又能和人群保持適度距離，像九份、金瓜石都是不錯選擇。」

除推出醫護、居家檢疫親友旅宿優惠，奧丁丁集團亦推出防疫專區，彙整防疫居家所需米麵、生鮮、乾糧等食材與清潔品，滿足民眾防疫需求。資深行銷業務經理鄭皓云表示，近期大量訂單湧入，觀察平台銷售，以生鮮、冷凍肉品與米為大宗，不只出現單筆近萬元採購訂單，許多民眾甚至以箱為單位搶購白米。她提到，除防疫專區，奧丁丁市集亦推出海外專區，可配送至日本、香港、澳門、馬來西亞、新加坡、美國、加拿大等，希望將食材送達需要的消費者手中，同時協助台灣小農增加國際曝光與收入。

文 蔡淑芬

工商時報

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