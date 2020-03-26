你居家檢疫 「家人」安心住旅宿　飯店搶攻長住商機

近因入境居家檢疫人數倍增，預料需居家檢疫人數還會繼續攀升，許多飯店因顧應不方便接待本身就是規定14天隔離的客人，因此換位思考，北市府就提出「返台居家檢疫者回家住、同住家人外出旅宿」的防疫新觀念，鼓勵需進行居家檢疫者可回家居住、而讓家人來住飯店旅館，如此彼此都能兼顧舒適、健康與安全，也有助於提振飯店住房率。

西華飯店總經理夏基恩表示，在疫情期間，更要秉持將客人視為第一優先，以照顧好顧客為初衷，將讓人安心放心的環境提供給客人。西華配合政府，也針對「居家隔離國人的家人」設計「Home away from Home」住房專案 ，以每房3,600元含2客早餐，最低需入住15天，可使用貴賓廳、享洗衣折扣，而且特別提供賓士車接客人入住，希望即使特殊時期，也要讓客人感到尊榮舒適感。

福華飯店5月底前推「我OK、我來住」安心長住專案，不限平假日，可跨飯店入住。圖／台北福華提供

福華飯店5月底前推出「我OK、我來住」安心長住專案，不限平假日，可跨飯店入住，提供家人眷屬入住7天以上住房優惠。台北福華每晚2,000元、新竹福華每晚1,200元、台中福華每晚1,800元，高雄福華主推親子客群入住豪華家庭房7天6夜，每房每晚1,699元。住的天數越長、房價就越低，希望與民眾一同安心度過檢疫並降低共同居住的傳染風險。

國泰飯店旗下的和逸、慕軒響應政策也推出「和逸、慕軒守護．家人安心」14天及30天住房專案，每晚1,155元起。圖／慕軒提供

國泰飯店集團旗下的和逸、慕軒飯店也響應政策推出「和逸、慕軒守護 家人安心」14天及30天住房專案，每晚1,155元起，可享早餐加購價7折，享受飯店安心住宿環境及如家一般的溫暖服務，入住可優先安排旅客健康檢測，並定期測量體溫及定時消毒等防疫措施。

天成飯店集合旗下台北天成、台北花園及天成文旅-華山町，也推出「安心防疫家人入住專案」。圖／台北花園提供

天成飯店旗下的台北天成、台北花園及天成文旅-華山町，也針對居家檢疫者的家人推出「安心防疫家人入住專案」，5月31日凡透過電話或現場訂房，雙人房不分平假日1,400元，至少需連續入住14晚（含）以上，不含早餐，加人加價第3或第4人，每人每晚以700元計價，可升至三人房或四人房。

防疫非常時期，飯店用心做好防疫、消毒工作，務必讓客人住的安心舒適。圖／晶華提供

晶華國際酒店集團旗下包括：台北晶華、礁溪晶泉丰旅、台南晶英及太魯閣晶英、捷絲旅台北西門及三重館，也都響應政府措施，5月底前推出每晚1,380元起「保障家人‧安心long stay」住房專案，可入住7天以上的豪華寬敞客房，還可享用晶華知名的餐飲美饌與使用各項休閒設施，且各館都做好檢測體溫、定期消毒等防疫措施，務使歸國遊子在居家隔離期間，他的家人們也能安心無憂的度過檢疫期。

即使住宿期間，也可免費使用健身中心及戶外游泳池，讓身體強健起來。圖／王朝提供

台北王朝酒店也配合推出「家人安心住房專案」，讓居家隔離者的外宿親友即使不住在家，仍可享有舒適放鬆的休息品質，只需連續入住7天即可享有每晚每房2,000元的優惠價，並可享免費升等豪華客房的禮遇，另外，憑房卡可享自助餐廳SUNNY BUFFET午、晚餐時段7折優惠，住宿期間更可免費使用健身房與游泳池以增強自身抵抗力。