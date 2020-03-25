大昌華嘉攜手新創健康科技Zelthy 　運用雲端平台造福亞洲病患

大昌華嘉13日假曼谷與健康科技新創Zelthy共同簽訂獨家代理權，Zelthy表示未來將協助大昌華嘉在14個亞洲國家（如泰國、馬來西亞、汶萊、新加坡、越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、緬甸、寮國、香港、澳門、台灣與南韓）實施病患支持計畫。

大昌華嘉醫療保健事業單位全球主管Bijay Singh表示，很榮幸與Zelthy共同合作，提供深具意義的病患支持計畫，改善病患的用藥習慣，達到治療與臨床上的好方法。秉持著大昌華嘉重視高品質與合法規範的理念，透過Zelthy平台能提供完全符合產業標準機構HIPAA所定義的病患安全性和隱私規範，提供優質的醫療保健來滿足亞洲客戶與病患的需求。

Zelthy推出的雲端數位平台，可協助大昌華嘉的醫藥、醫療設備客戶，執行相關的病患支持計畫（PSP），進行病患管理和藥品物流管理。Zelthy雲端數位平台完全符合產業標準機構《健康保險可攜性及責任法案（HIPAA）》所定義的病患安全和隱私規範。該服務讓所有醫療關係的相關者(包括病患、醫護人員、保險公司、實驗室管理與DKSH的電話客服中心和藥品物流)，可透過整合平台來管理病患的藥品取得、衛教服務，並讓病患獲得比藥物治療更完整的幫助。

Zelthy 的共同創辦人並兼任業務主管Anshuman Chauhary指出，很開心能成為大昌華嘉在亞洲的好夥伴，未來在雲端平台上的服務能改變病患的生活，並且能支持醫療保健生態系統，以符合病患在醫療上的需求。

總部位於邦加羅爾的健康科技新創公司Zelthy雲端服務平台可同時服務藥物取得、衛教、支持協助與治療啟動等相關計畫，目前支援許多全球知名製藥公司進行多項醫療計畫，並提供許多雲端計畫服務，在印度幫助超過20萬名病患的生活。