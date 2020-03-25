搶防疫宅經濟　添好運推冷凍冷藏米其林港點

外送、網購因「疫」成長！受新冠肺炎疫情影響，外送訂餐、線上購物反而一枝獨秀，據東方線上統計，迄今網購市場成長達50％，其中生鮮更成長高達67％。冷凍食品市場規模高達240億元。

有鑑於民眾外出用餐意願低落，米其林一星港點添好運也搶攻防疫「宅經濟」，推出冷凍．冷藏商品。「添好運」首推流沙包、鮑汁燜鳳爪、鮮蝦燒賣皇等共3款冷凍商品、以及冷藏商品-港式蘿蔔糕、常溫品-港式肝臘腸、頂級XO醬等米其林港味，並祭出防疫優惠價最高5折。同時也推出頂級XO醬禮盒；再加碼推出4月15日前預購可享滿千送300元的優惠。此外，添好運也推出「防疫合購組」限量精選5款港點只要1,160元，加碼送精美的環保保冷袋及米其林振興抵用券300元，等於現省1,160元。

這次添好運推出的冷凍冷藏食品內容包括人氣的：「添好運流沙包」，爆漿美味防疫價6入只要188元（原價276元）；及採用台灣在地好農蘿蔔、不加一滴水蒸煮搭配皇上皇臘腸及蝦米，鮮甜鹹香的「香煎蘿蔔糕」，防疫價也只要188元（原價325元）。還有必吃的「鮑汁燜鳳爪」防疫價198元（原價256元）、「鮮蝦燒賣皇」12入288元（原價415元）。另外還有過節送禮自用必備的「港式肝臘腸」，為平常店內吃不到的新品，防疫價298元（原價598元）。同時還有「頂級XO醬禮盒」，二入組防疫價388元（原價498元），多款添好運米其林知名港點，防疫優惠又超值，讓民眾在家也能輕鬆吃一桌米其林港點。

唯建議消費者，購買動作要快，因部份食材及乾貨為國外進口，如：干貝、章魚乾、蝦仁、蝦米、奶油等，受疫情影響全球運輸，食材恐有缺貨疑慮，所以剛推出預購，已經有大批民眾瘋搶。現可上網訂購，會有專人聯絡配送事宜。此外，3月底，引進添好運等品牌的和億集團全新購物商城也即將上線，可提供更便利的「零接觸零距離」網購服務。

添好運冷凍食品線上預購網址https://www.surveycake.com/s/qDOmL。