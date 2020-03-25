綠舞vs斑比山丘　推療癒系「Hello！斑比」住房專案

不用大老遠跑到奈良，在宜蘭就可親身感受零距離餵食可愛小鹿！適逢兒童節與清明連假到來，宜蘭綠舞觀光飯店首度與在地人氣景點「斑比山丘」合作，推出「Hello！斑比」住房專案。即日起至5月31日，專案價雙人房最低6,590元起、家庭四人房最低10,690元起，每人含早餐最低不用3, 000元、且假日不加價。每間房依房型人數除了早餐、經典浴衣體驗、手作抹茶，更能免費暢玩「斑比山丘」及獲贈獨家「綠舞x斑比山丘」合作好禮、送完為止；且前10組訂房更加碼送斑比山丘「大拉布娃娃」1隻（價值790元），一整個可愛療癒的氛圍讓假期心情大好！

來綠舞，抹茶體驗是旅客必玩的活動之一。圖／業者提供

配合「Hello！斑比」住房專案，旅客從入住就可拿到精選限量「綠舞x斑比山丘」獨家合作好禮，可以日式園區暢玩手作抹茶及經典浴衣體驗，輕鬆度過午後時光；翌日早餐後又能玩滑草、射箭等戶外活動，退房後再前往距飯店約20分鐘車程、位於宜蘭冬山鄉的「斑比山丘」園區，可以零距離享受餵食小梅花鹿，開心在IG、FB打卡，以及逛戶外美食市集，挑選喜歡的小鹿周邊商品，不需出遠門就可感受濃濃的日式風情，享受愜意的宜蘭小旅行。

配合「Hello！斑比」住房專案，贈送限量合作好禮。前10組訂房更加碼送「大拉布娃娃」。圖／業者提供

「綠舞x斑比山丘」合作好禮中包含：斑比山丘人氣商品「斑斑帆布袋」及「綠舞百變狐狸面具」；為歡慶兒童節，4月4日當天入住不限專案，每間房再送綠舞吉祥物-烏咪娜咪抱枕1個。同時，除了可在綠舞的日式主題庭園暢玩經典浴衣、抹茶體驗及忍者體驗營等活動，也可開車前往冬山鄉另一個景點-「梅花湖」，沿湖畔而行或騎自行車欣賞美景。

近來因疫情影響大家的生活與情緒，綠舞飯店建議民眾要選擇空間寬敞、空氣清新的度假據點，這次首度與熱門打卡必去的「斑比山丘」合作推住房專案，目的就是希望大家可以遠離塵囂、走進大自然，讓身心靈獲得充分的紓壓。詳情可上官網：www.dwsresort.com.tw，或洽訂房電話（03）960-3808轉6202或6203。