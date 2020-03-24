防疫作戰 美威鮭魚網路商店業績逆勢成長三倍　推特選商品8折起

受新冠肺炎疫情影響，民眾外出用餐頻率確實下降很多，除了做好防疫：勤洗手、戴口罩外，也許選擇在家動手料理也很安心。全球最大挪威鮭魚供應商MOWI美威集團在亞洲首創的鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」，為了滿足不想外食而選擇在家健康料理、輕鬆上菜的消費者，特別在肺炎開始就在美威鮭魚網路商店（https://reurl.cc/242OzX）架設「防疫特惠專區」，推出許多鮭魚產品限時優惠，明星商品「美威精選鮭魚菲力輕鬆烤、輕鬆蒸」系列與「美威精選鮭魚菲力」系列，自疫情升溫以來，業績相較於去年同期成長約7成。而於全聯販售的新品「美威鮭魚干貝海鮮丸」、「美威精選鮭魚排-香蒜味噌口味」、「美威精選蒲燒鮭魚排」，截至目前為止，與2月相比也成長3成。

另外，美威網路商店也特別推出多項鮭魚產品防疫優惠折扣，只要在家輕鬆網購，就可以享有健康、安心的美味，同時補足鮭魚營養。截至目前，3月在電商平台的業績較去年同期成長達3成多；值得一提的是，台灣自從啟動半鎖國管制後，民眾購買較多方便料理的即食料理包，因此美威的電商平台單週業績也比去年同期成長高達7倍。

「美威精選鮭魚排-香蒜味噌」為熱銷商品。圖／業者提供

美威鮭魚網路商店「防疫特惠專區」推出多款鮭魚產品限時下殺8折起，包括：「美威精選鮭魚排-香蒜味噌」、「美威精選蒲燒鮭魚排」及「美威鮭魚干貝海鮮丸」等折扣商品，消費滿千可免運，下單後以真空包裝冷凍配送到府。只需用手指輕鬆購、就能在家享有健康安心的營養好滋味。

「Supreme Salmon美威鮭魚」最近還有一個新動態，就是首度進駐家庭族群居多、屬居住型商圈的Q square京站小碧潭店（森林．食光），推出全台第5家鮭魚專賣店-美河市店，3月3日起已正式營業，除供應人氣招牌餐點「松露嫩鮭野菇燉飯」，還推出適合親子享用的「嫩烤鮭魚起司咖哩飯」及受女性與網美族群喜愛的「泰式嫩烤鮭魚菲力」及高纖健康無負擔的「嫩烤鮭魚溫野菜沙拉」，還有週末限定的「加州起司炙燒鮭魚握壽司」等風味餐點，值得有空去新店踏青造訪、一起森呼吸、品鮭魚！美河市店位於新北市新店區中央路157號5樓，電話（02）8913-6815。