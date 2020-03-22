elis愛麗思衛生棉 全新包裝引領時尚

蜜男幫女友或老婆買衛生棉儼然已成為生活的一種態度，為了親密愛人更愛自己，一定要做出甜寵的行為。但目前在市面上幾乎所有的包裝，都讓購買者感覺尷尬，常常店員還會主動提出，「需要在多一層的包裝嗎？」這樣的情節，想必是買衛生棉都有的印象。來自日本的elis愛麗思這款衛生棉有著讀心術，在康是美、寶雅上、Tomod’s等上架，簡約且時尚感十足的全黑包裝讓男生、女生拿在手上、晃來晃去都不尷尬。有店員試過，手指這貼心黑包裝，男生毫不猶豫入荷，結帳時也能帥氣地說：「不用紙袋了」大方拎著走。

elis愛麗思清爽零感-簡約時尚衛生棉系列全新包裝，不再有一眼被透視的尷尬，引領昂首闊步拎著走的時尚。圖／業者提供

在COVID-19（新冠肺炎）疫情時，不少民眾聽到不實謠言，誤認為衛生紙、衛生棉、尿布用品不足，在街頭巷尾掃貨，在這一波全民運動，這款外型黑色的衛生棉異軍突起，尤其它的外型讓人很難察覺是衛生棉，對於掃貨入袋的人，少了被人關注的目光，可以很從容放在自己的購物籃裡，大肆採買。

elis愛麗思清爽零感系列，柔觸小浮點能溫柔托住肌膚，特殊剪裁與一般小褲褲寬度一樣，減少摩擦大腿內側。圖／業者提供

面對架上林林總總衛生棉品項，別說代買的男生昏頭了，連女生也是不知如何下手，功能性百百款，單是長度都令人搞不清楚，elis愛麗思清爽零感系列─簡約時尚衛生棉完全洞悉，它挾著在日本銷售之勢，來台上架23cm長度，材質對肌膚溫柔度172%，柔觸小浮點能溫柔托住肌膚，特殊剪裁與一般小褲褲寬度一樣，減少摩擦大腿內側。

elis愛麗思清爽零感系列，柔觸小浮點能溫柔托住肌膚，特殊剪裁與一般小褲褲寬度一樣，減少摩擦大腿內側。圖／業者提供

最令女生們放心的是，蝶翼端特殊加長設計，動作再大也不怕變形。最貼心的是，在公廁替換時，不會發出撕裂的聲音，完全保有不想被他人發現經期來的困擾。簡直是太貼心的小物了！

elis愛麗思清爽零感-簡約時尚系列衛生棉貼心好用，貼黏在底褲乖乖不亂動，也不會扭曲變形，讓女生好安心、放心。圖／業者提供

單片不織布撕開無聲超貼心，女生不用怕隔牆有耳，可以私密過自己的小日子。圖／業者提供

elis愛麗思清爽零感-簡約時尚系列衛生棉化身時尚小物，拿取時不必遮遮掩掩。圖／業者提供

elis愛麗思清爽零感-簡約時尚系列衛生棉在日本有口皆碑，其清爽浮點棉柔表層，讓女生們愛不釋手。圖／業者提供

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