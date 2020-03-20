富味鄉「超細」黑芝麻粉 重磅登場

「吃透一粒芝麻，一粒芝麻行銷全世界」是富味鄉人對自己的期許，嚴密的品管締造芝麻產品由產地到餐桌的安心，並以其創意化、客製化、國際化在B2B、B2C市場維持穩定銷售成績，富味鄉總經理劉兆華表示，近40年深耕芝麻產業，擁有國際化品管、風味品評機制、多項國際食品安全驗證等優勢，值得客戶信賴！

富味鄉食品(股)公司在芝麻產品市場從未缺席，今年推出「超細黑芝麻粉」，最適合運用於麵食、餐食、點心、烘焙原料、飲品及冰淇淋等產品，上市前富味鄉特地邀請白金花園酒店名廚李哲松開發一系列麵食和點心，另邀請飲品達人開發芝麻粉冷熱飲食譜，讓舊雨新知在使用富味鄉產品時，能有更多的創意美食提供給消費者，讓芝麻文化在餐桌及生活上繼續發揚光大。

富味鄉抹茶芝麻拿鐵。圖/業者提供

「超細黑芝麻粉」細如麵粉 一上市就轟動

餐飲達人不會把芝麻視為陪襯主食的調味料，而是當成掌握美味的關鍵之鑰，富味鄉總經理劉兆華表示，「超細黑芝麻粉」是為了滿足客戶質地細緻的芝麻粉需求，因此投入專業研發人才、精密生產設備及資金，經過不斷研發後掌握關鍵技術，開發出如麵粉般細緻、均勻且不易結塊的超細黑芝麻粉，一上市客戶訂單湧入好評不斷。

超細黑芝麻粉製程，從原料進廠檢驗、篩選去雜質、洗麻去雜味、電腦控制烘焙、獨家研磨技術到金屬異物檢測、充填包裝…等製程，工序較一般黑芝麻粉繁複，才能保有超細黑芝麻粉極細品質、凸顯天然黑色素及提高鈣質、膳食纖維、蛋白質等營養，適合業者、美食愛好者更多元應用，將舌尖上的芝麻「食尚」藝術發揮到極致。

富味鄉黑芝麻涼麵。圖/業者提供

富味鄉黑芝麻流沙包。圖/業者提供

「超細黑芝麻粉」掌握「黑時尚」美味關鍵

名廚李哲松表示，質地最細緻的黑芝麻粉，搭配食材融合度更佳，無論是做成麵條或是流沙包，黑曜的外觀效果媲美墨魚汁與竹炭粉。除了麵食點心，也能與烘焙、飲品結合，清新純香的超細黑芝麻粉與抹茶、可可搭配更能帶出不同風味層次，滑順迷人的新口味、既獨特又吸睛，帶給消費者視覺與味蕾的雙重享受！ 黑時尚「超細黑芝麻粉」即日起在官網開賣，大量採購亦可洽0800-600-188專線。