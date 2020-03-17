佐賀市祭出最高品質海苔 填問卷即 有機會獲得

您知道嗎？茶有「新茶」，就連海苔也有「新海苔」！所謂的「新海苔」，是指從海苔網上最先採收的海苔，稱為「初摘」，其特徵便是入口即化且香氣獨特。每年採收期為十一月下旬到十二月上旬。 量少而珍貴的新海苔約於十二月初上市。海苔原本就帶有光澤，呈黑紫色，經炙烤則會轉為綠色，口感酥脆，入口則將大海鮮味盡收於鼻口之間。

佐賀環境得天獨厚，因日本最大潮汐差，提供海苔養殖相當完備的條件，每年採收期在十一月下旬到十二月上旬。圖/業者提供

一般認為，新海苔在海苔中為最高等的海苔。因此，不少日本民眾會選擇新海苔做為贈禮， 既簡單又大方。 提到海苔，不得不提品質與產量長年皆為首屈一指的佐賀。佐賀位於日本九州，因得天獨厚的自然環境，有明海擁有日本最大潮汐差。利用最大潮汐差，來養殖海苔的方式稱為「支柱 式養殖」。滿潮時，海苔會受到海水浸漬，吸收大海的營養，而退潮時，海苔則能夠進行光合 作用，美味便是如此凝聚而生。

以淺草紫菜、條班紫菜等紅藻類為主的佐賀海苔，營養價值不可小覷，富含葉酸、礦物質、胺基酸等，其胺基酸的含量更是香菇、柴魚片的三～五倍。再加上，海苔熱量低、纖維高，對 於減重或健身的人來說，是相當健康的零嘴。

經過層層檢驗與評鑑，佐賀海苔才抵至消費者手上。圖/業者提供

為推廣佐賀海苔，地方自治體也多次創造出話題性十足的活動，讓更多民眾認識佐賀海苔的魅力。不僅推出趣味十足的海苔名片、在情人節時發送告白海苔，還在佐賀機場設置了佐賀海苔自動販賣機；去年年底還舉辦了初摘的佐賀海苔試吃會，以海苔創作出各式料理供大小朋友品嘗，參加踴躍。

不單在日本受到歡迎，此次佐賀市也希望將這項名產推廣給更多台灣民眾知道，特別邀請了台灣料理部落客以佐賀海苔製作可愛造型便當與料理，同時也誠意祭出海苔作為禮物贈與台灣民眾。只要民眾協助填寫下方問卷，便有機會獲得佐賀海苔。

問卷網址：https://forms.gle/vG4Togr3BjotyrzBA