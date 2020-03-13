S HOTEL春季新菜　Constant Cheung張卓智引領新法菜風潮

疫情在走、新菜也要有！精品飯店S HOTEL推出春季新菜，年輕有創意的Constant Cheung張卓智主廚引領一波“新法菜”風潮，採用本土食材又不失創意的技法，希望讓本地顧客都能用划算的價格，在S Restaurant & Bar享用到星級美味佳餚。

由於待過許多知名米其林餐廳，這讓主廚Constant Cheung張卓智有更多元想法，本身是香港人，他做的料理，雖然一整個「法菜」風情，但時不時又會用到粵菜的元素，來台北後又擅長發揮本土食材所長來展現他的「新法菜風」。這次全新春季菜單，仍以他擅長的時尚歐陸料理手法，結合亞洲風味的元素，來展現春意盎然味蕾體驗。

S Restaurant & Bar全新春季菜單的開胃前菜「花園」，展現視覺之美。圖／S Hotel提供

如：開胃前菜「花園」，用的是薄荷油醃製新鮮奇異果與甜豆佐布拉塔起司，盡顯食材原始的味道為開端。湯品「絲絨雞高湯」一入口就感受到濃濃的粵菜元素，因為煲湯的手法很廣式，熬出濃郁雞湯，再配上切絲的春筍、醃製竹笙，此時再融合西餐的元素，點綴上鮮奶油，口感相當滑順。接下來的「干貝」為香煎北海道干貝搭配佃煮昆布，配上鳳梨莎莎和布里起司泡泡，口感鮮甜。主菜部分的「放山雞」是以法式鴨肝醬配蝦夷葱與薑，主廚說，這靈感是來自香港家鄉味港式油蔥，而選用台灣放山雞雞胸部位搭上醬汁，口感細緻不膩。

S Restaurant & Bar春季新菜的主餐-澳洲和牛面頰，以炭烤高麗菜覆蓋著肉本體，呈現低調奢華感，一入口嫩滑順口。圖／S Hotel提供

另一款主菜「澳洲和牛面頰」，以紅酒燉和牛面頰，主廚強調，非一般餐廳用低溫烹煮，而是細火燉煮，很費時費工，再搭配炭烤高麗菜與豆薯，一整個“低調奢華”感。

甜點也很有梗，有較傳統的「義大利風味」香蕉義大利黑醋冰淇淋，酸甜的冰淇淋配著香蕉乾享用，頗讓人回味；主廚再加碼一道：「星球」椰子乳霜、百香果醬夾心巧克力，一上桌就很驚人，獨特的星球造型，只需輕輕敲開後，讓椰子乳霜散開，配合跳跳糖與芝麻蛋糕一起食用，很有特色。

S Restaurant & Bar春季菜單的訂價頗親民，680元起即可享用。午間超值菜單提供680元（4道菜）、880元（5道菜）、1,280元（6道菜）等選擇；晚間套餐則有1,580元（7道菜）、1,980元（9道菜）等兩種價位。另可選擇侍酒師推薦搭配餐酒。（上述餐飲均需另加10％）

S Restaurant & Bar 推出外送套餐服務，一道前菜+一道主餐僅280元。圖／S Hotel提供

現在用餐省更多，即日起至4月30日只要享用晚間套餐可享75折優惠，且用餐並打卡發佈在個人FB或IG就可免費贈送當月雞尾酒Primm’s Cup午後。另外，因應近期餐飲需求，S HOTEL也提供超優惠280元套餐外送及外燴服務，購買5套（含）以上可提供免費外送。

訂位可洽詢S Restaurant & Bar電話（02）2712-0877，或上S HOTEL官網： www.shotel.com。

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