國光首度加入APP服務 5家客運載你全台吃喝玩樂

一指滑出省錢新經濟！省錢一族新福利，連搭客運都可以省省省。「買越多、省越多」的客運時代來臨，臺北轉運站於今（11）宣告『臺北轉運站APP』註冊會員突破8萬大關，同時APP裡的服務也越加完善。最大的好康，除了可以節省排隊購票時間外，即日起還推出「買多省多」的小資優惠，對喜歡旅行或省交通費的人來說，可說是2020一下載就賺到的新經濟學！

自去年2019年八月曝光的全新『臺北轉運站APP』正悄悄改變了臺灣人搭客運的習慣，從每次返鄉旺季都必須出現排隊人龍，到現在，只要秀出票證的QR－CODE就可以馬上登車的現況。對許多離鄉遊子的都會上班族來說，更是有感，現在只要隨時隨地在手機上利用APP購票即可。

家鄉年長者有打算上臺北來看孫子或旅遊，住在臺北的孫子還可以預先透過手機幫阿公阿嬤買好票，然後利用這APP分票給他，住在鄉下的阿公阿嬤也不用去客運站排隊買票，只要拿出手機秀出「臺北阿孫透過APP分給他的預售票」就可以搭車啦！全家出遊或是員工旅行，甚至畢業旅行都可以一次購票一起分票。

據萬達通總經理陳慶祥表示，2020一開春就要跟大家宣布個好消息，從去年臺北轉運站APP開通以來，至今已有8萬多名會員加入，而且透過會員試用心得與建議，臺北轉運站將APP的功能調整得更加完善。全新年度，APP的服務陣容更加堅強，除了統聯、阿羅哈、葛瑪蘭及和欣等4家客運外，即日起增加「國光客運」加入服務，習慣搭乘國光客運的消費者要記得趕緊下載APP，馬上取得購票優惠。

越來越多人使用的『臺北轉運站APP』，在設計理念上以改變民眾購票習慣為主，如「查」、「訂」、「付」、「取」、「退」、「驗」等票證服務，只要透過APP，就可以一指搞定。透過APP訂位，同時也有旅運商城提供推薦伴手禮、租車、美食旅遊票劵等服務。可說是集合日常所需的APP生活平台，對旅運觀光族群來說是很方便的利器。

臺北轉運站APP註冊會員突破8萬大關，服務也越加完善。圖/業者提供

為了慶祝『臺北轉運站APP』上線且突破8萬大關的會員數，只要民眾下載APP購票，就可以享受超棒的票價折抵優惠。如車票票價201-400元折10元；401元以上折20元，可說是買越多省越多。另外，APP的服務也將持續精進，臺北轉運站表示，未來的規劃將推出換票功能，也不排除APP會推出個人化的設計及雙語版本，以利國際旅客使用。