黑毛屋本家全新「春櫻和牛旬味鍋」　打造粉色春季饗宴

原本每年3、4月，都是國人瘋賞櫻的最佳時節，惟受疫情影響，也許需延緩國外旅遊。為了一解賞櫻之旅無法成行的遺憾，乾杯集團旗下日式鍋物專賣店-「黑毛屋本家」入春以「春日粉色美學」為啟發，自3月16日起至6月14日推出春季限定鍋物「春櫻和牛旬味鍋」單人套餐（1,580元），為消費者獻上粉嫩春衣的花漾好食光！

以「初春」意象揭開一餐的序章，綻放的粉色櫻花昆布凍與時蔬的新芽嫩綠交織於鍋中擺放，精選羅馬鑽石花椰菜、蕪菁、油菜花、綠蘆筍等充滿春意的當季食材，演繹春日的花草萌生。再倒入選用鰹魚乾、香菇熬煮的鰹魚高湯，昆布凍緩緩融化浮現整朵櫻花，櫻花瓣隨之於鍋中起舞，就如同置身於落櫻紛飛的美景中。

「春櫻和牛旬味鍋」的主餐很不馬虎，嚴選3款頂級肉品： A5日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬、雲林黑羽土雞，經櫻花鰹魚湯頭輕涮的鮮嫩肉質，蘸取主廚以豆腐、味噌等精心調製，妝點上鹽漬櫻花的櫻花豆腐醬，入口溫潤圓滑，飄逸著櫻花清雅香氣，亦有羊肚菌菇奶油醬、椪醋醬、瀨戶內海產藻鹽沾取享用。而主廚手工自製的櫻花蝦丸更是爽口，將東港櫻花蝦的濃郁香氣與蝦仁的鮮甜，融合了日本魚漿的細緻軟嫩，一口咬下外脆內嫩且香氣四溢。

黑毛屋本家「春櫻和牛旬味鍋」的逸品推出螢烏賊梅素麵，為粉色春季饗宴畫下完美的句點。圖／乾杯集團提供



逸品推出螢烏賊梅素麵，為粉色春季饗宴畫下完美的句點，精選春櫻般的粉色梅素麵，以梅子手工製成，柔嫩細緻口感，蘊含著梅果的香甜醉人。佐料選用僅在春日夜海中閃爍著藍色光輝的富山產螢烏賊，猶如璀璨閃耀的藍寶石，其甘甜與咬勁令人無法招架，以及炙燒北海道生食級干貝、鮮美鮭魚卵，再妝點上紫蘇葉。只需享用，紫蘇與梅果香氣立馬撲鼻而來，綻放著春日梅果熟成風采。甜點則推出粉色系草莓聖代與當季水果。

黑毛屋本家「春櫻和牛旬味鍋」的甜點，推粉色系草莓聖誕佐當季水果。圖／乾杯集團提供

黑毛屋本家的春季限定鍋物-「春櫻和牛旬味鍋」，單人套餐每人1,580元＋10％，自3月16日起至6月14日供應，可洽：黑毛屋本家信義店（02）2723-7722，位於台北市信義區松高路19號6樓（新光三越A4）、黑毛屋本家大直店（02）8501-5336，位於台北市中山區北安路780號3樓（美麗新廣場）、黑毛屋本家台中中港店（04）2258-7551，位於台中市西屯區台灣大道三段301號9樓（新光三越中港店）。可洽詢官網http://www.kurogeya.tw/zh_TW/products；FB粉絲專頁 https://www.facebook.com/kurogeya/。