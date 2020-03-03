咀嚼系飲品再復刻 掀起台灣味潮流

當台灣的珍珠奶茶成為風靡國內更席捲海外極具代表性的台灣風味調飲後，還有什麼能代表下一波的台灣味？發跡於中台灣的全國知名連鎖茶飲TEATOP台灣第一味，看準流行手搖飲品懷舊趨勢，以富有濃厚台灣味的經典傳統小品「粉粿」，加上台灣在地酪農生產100%成分無調整的戀職人鮮奶，復刻經典台味飲品，無人能抵抗的懷舊好味道，自推出就深受消費者的熱烈回響，用濃濃的台灣味讓你忘卻現實苦惱，重拾兒時美好記憶。

TEATOP 台灣第一味董事長楊國珍表示，因為本身務農起家，對這片土地有著濃濃的情感，而後投入茶飲市場多年，對於消費者的飲品喜好，更是花費多年研究，深刻感受消費者對於「台灣味」的情感，也因此研發出冷熱皆宜的「紅豆粉粿鮮奶」，紅豆的綿密口感及香氣，與台灣在地的戀職人鮮奶完美融合，讓人回憶起兒時吃紅豆冰棒的天真無邪生活，同時加入Q彈的傳統小吃粉粿，更是喚起五六年級生對於甜品的懷舊記憶。

楊國珍自小深刻了解農民的辛勞，也讓他致力推廣台灣在地農產品，而戀職人鮮奶與台灣最純淨的酪農乳源合作，產出100%成分無調整的鮮乳，不僅讓消費者喝的安心也能喝的健康，是楊國珍堅持選用戀職人鮮奶的原因。而選用的粉粿則是因為楊國珍在宜蘭羅東市場遇見賣粉粿的阿伯，感嘆技術無人傳承，激發起他擔下傳承經典台灣味的決心，進而向阿伯請益，特別研發適用於飲品中的粉粿，同時期望透過該飲品將粉粿推廣至國外，讓更多人透過特色美食看見台灣。

紅豆粉粿鮮奶為保持粉粿最佳Q度及口感，粉粿每日皆由各分店純手工現做，並選用來自萬丹的紅豆，奶香與香甜的紅豆滋味讓滿滿台灣味甜在心頭，具有顆粒感的萬丹紅豆更創造出有別於粉粿的嚼感，讓紅豆粉粿鮮奶不僅帶消費者回憶古早味，多元的口感層次更碰撞出不同的新鮮感；此外，飲品加入濃郁黑糖做點綴，襯托出100%無調整戀職人鮮奶的濃醇香氣，深為飲料控的你，千萬別錯過這杯口感十足、台灣味爆棚的飲品。