台華窯2/21~5/5展出「島嶼瑩瑩光」

台華窯2/21~5/5展出曹松清創作個展-「島嶼瑩瑩光」，深刻描繪出藝術家的「鄉味」與「鄉思」 。「瑩瑩光」是馬祖通用的閩東語，形容某物體明亮光潔、亮晶晶的樣子，如「風燈瑩瑩光、日頭瑩瑩光」等；「島嶼瑩瑩光」五字則是作者形容故鄉「馬祖有光」的創作語詞，作者這次將以「岩光」、「拾光」、「物光」等三系列展出作品，娓娓道出馬祖的「瑩瑩光」。

岩光系列描繪故鄉島嶼的海岸岩石光影的變化，是作者來往各島嶼間的視覺與光感。拾光系列述說著在蛇島附近飛舞的燕鷗、當地人稱「螃蟹花」的紅花石蒜、大坵島上野放的梅花鹿群、閩東建築特有的壓瓦石、家家戶戶都會釀酒所產出的紅酒糟等，是作者對故鄉一點一滴的思念。

物光系列以海洋為背景，單純以線條或色塊來表現島嶼特有的凹葉柃木、風燈、粽子、魚麵、繼光餅、燕鷗、礁石、鯨豚、鐵堡、藍眼淚、鼓板、梅花鹿、封火山牆等，還有小時候對磨黃豆、板豆腐、漁船、鯧魚等的深刻記憶，是藝術家的「鄉味」與「鄉思」。

雙腳踩踏在故鄉的土地上，濃郁的思鄉情懷，催促著作者用筆、用色彩去堆砌，一點一滴，找回與土地的連結、回味斯土有情的滋味。展出地點：台華窯典藏空間館地址：新北市鶯歌區文化路124號。洽詢電話： 02-26774000。展出時間上午09:30-晚間18:30（休館日為3月4日、3月18日、4月1日、4月15日)。