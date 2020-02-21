寶奇機能蛋藥局暢銷 年營收上看8000萬 

將雞蛋放在藥局賣？寶奇生技將擁有葉黃素、DHA、EPA營養素成分的雞蛋，透過專業藥局銷售，獲得消費者高度青睞，目前每月銷售約40萬顆機能蛋，創下300萬元營收，寶奇生技董事長黃志博透露，將透過擴大合作畜牧場模式，拉高雞蛋生產量，2020年底銷售量至每月100萬顆目標，使今年營收上看8000萬元。

黃志博指出，寶奇生技經過2年的努力，已達損益兩平，將尋找合作夥伴拉高資本額，邁向資本市場，朝上市、上櫃目標邁進。

寶奇已取得中興大學「以微生態液飼料改善雞腸道菌相」技術授權，也與海洋大學食科所合作，開發蛋黃油結合薑黃油的銀髮族創新保健食品膠囊，並與高雄科大合作開發機能性有機肥料。

因寶奇在畜牧場就餵食雞隻吃微生物及營養素，所銷售的雞蛋含有葉黃素、DHA及EPA，「機能蛋」口感綿密、營養價值高，被消費者譽為「蛋界的哈根達斯」，黃志博說，除專業藥局通路外，更已經將機能蛋上架到JASON’S、City Super、安永鮮物等超市，並持續拓展其他經銷通路。

黃志博指出，為多角化經營，寶奇與異業產學合作，產品方面，除生產機能蛋外，更以特殊品種120天熟齡的古早雞，用「全雞」低溫提煉滴雞精。異業合作方面，與素有蛋捲界LV雅譽的鬍子國王合作葉黃素蛋捲伴手禮，規劃未來可以進駐免稅店、並在飛機上銷售。

秉持「養好雞、生好蛋」理念，黃志博指出，飼料添加劑為寶奇主要核心競爭力，除提供雞隻所需澱粉與蛋白質的玉米、黃豆粉等基礎飼料外，更添加不同配方的營養素，例如為增加代謝機能，添加油脂；因應不同營養需求，加入金盞花、DHA、維生素或硒、鎂、鈣、鋅等微量元素，讓雞蛋不再只是蛋白質供應源，還具有高量特殊的營養素。

寶奇更擁有養雞核心技術優勢，黃志博表示，研發專用微生物飼料以替代抗生素，透過「微生物生態養殖技術系統PB+」，除了不使用抗生素，更積極添加益生菌，以抑制雞隻消化道病原菌生長，不僅維護雞隻腸道健康，更增進其消化吸收能力，強化其免疫力。黃志博指出，這個技術與飼養方式，也已正式提出專利申請。