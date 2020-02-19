奇美食品赴日推廣刈包 美味營養自由配

奇美食品日前赴日本推廣刈包，舉辦「台灣食品研討會暨奇美食品新品發表會」，結合日本在地食材，標榜刈包可以「包山包海」，將所有美味統統包起來，輕食、即食，獲得當地極大的迴響。

刈包，只要透過簡單的蒸炊或微波，再將喜歡的配料放入，即可解決忙碌上班族與學生族群快速簡便的餐食問題，難怪「以刈包取代麵包」正在歐美醞釀流行；奇美食品在新品發表會表示。

該發表會，奇美展示多款刈包，包括日式角煮刈包和彩色刈包(有草莓、芋頭、全麥、竹炭、黑糖、雞蛋、巧克力等七種口味)，更結合當地食材，由主廚示範八款刈包創意料理及三種國民飲食新提案，讓日本消費者相當驚艷。

奇美食品指出，該八款刈包創意料理口味分別為：春雨野菜、玉子燒、塔塔炸蝦、角煮溏心蛋、蒲燒鰻魚、明太子炙燒豬頸肉、焦糖香蕉和台式辣醬炒麵，其中六款皆為日式吃法，希望變化出原有的飲食搭配方式，讓刈包也能更即時方便應用。同時也提供日本在地化飲食新概念；其中分別以「野餐、早餐、甜點」三種場景，包入炸蝦、角煮溏心蛋、蒲燒鰻等豐富野餐主題，不論配上果醬咖啡的簡易早餐，或是搭入水果冰淇淋的甜品吃法，或鹹或甜、或簡單或繁瑣，任何時候、任何場合，有刈包就是非常百搭！

據了解，奇美食品全球銷售刈包已達1.5億顆，成功的秘訣，在於材料選擇及擁有獨家「酵母睡眠技術」，讓刈包外皮有如嬰兒般的皮膚細緻無瑕，吃起來口感濕潤有彈性又久蒸不爛。

奇美食品總經理宋宗龍表示，酵母是一個活的生命，要如何透過睡眠技術，將發酵過程達到一個完美且可標準化，是非常困難的工藝！但該公司辦到了！讓刈包保水度佳、綿密化口且久蒸不爛，任何時候吃與烹調都很方便。

宋宗龍指出，目前奇美刈包主要銷往美加澳、歐洲等地，日本則可於一些主題樂園、超市可看到它的蹤跡。

奇美食品官網：https://www.chimeifood.com.tw/。