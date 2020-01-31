日本網紅狂推「一週熱銷一棟101」台灣第一名珍奶是它

台灣手搖飲遍地開花，除了外觀創意外，食材基底的選用也是得到消費者青睞的關鍵之一，而珍珠奶茶更是每間店不可或缺的主打品項；2009年創立的「茶聚」靠著一款半熟奶茶爆紅，搖身一變成為手搖界的奶茶權威，繼去年底推出霧丘陵熟系列後，不斷研發及改良新的茶底口感，於14號推出新品「沐嵐完熟珍珠奶茶」，不僅兼具茶香和奶香，珍珠上更有大驚喜！

此次新品「沐嵐完熟珍珠奶茶」在茶葉及珍珠上可說是下盡功夫，嚴選100%斯里蘭卡的高品質鍚蘭紅茶加上特調紐西蘭奶粉，讓基底的奶茶香氣再升級，每一口回甘都有著韻味濃厚的茶香，底蘊的層次也更為豐富，點無糖或微糖來喝都非常適合，厲害的是連珍珠都通過了國際認證的肯定，非常Q彈有嚼勁且不甜膩，完全沒有硬心的問題，讓你一口接一口完全停不下來，在優惠方面更推出大杯第二杯半價，成為開賣一週就賣出1棟101大樓的珍奶霸主！

而新品「沐嵐」也吸引日本在台網路創作者「Iku老師」拍片推薦，分別買了8家珍奶做評比，最終茶聚勝過春水堂及50嵐成為了第一名珍奶，在茶底部分更給了所有店家裡最高分，大讚茶聚「茶香味比其他家還要棒」、「茶底真的嚇一跳」、「直接當奶茶來喝也非常好喝」、「珍珠很大很有嚼勁」、「微糖或無糖也很好喝」，影片上架不到一天便破萬觀看數，引發台日網友高度關注及討論，此次新品再度爆紅，深受不少消費者喜愛，經過茶聚一定要來一杯新品嚐鮮！

除了新品沐嵐完熟珍珠奶茶外，茶聚還有一杯不在菜單上的隱藏商品「黃金熊貓奶茶」，由原本的熱銷飲品熊貓奶茶改良升級而來，使用了金黃色的布丁寒天晶球，黑黑金金搭配超吸睛，不僅咕溜，咬開後的布丁香氣更是驚艷，每吸一口都能感受到奶茶、珍珠、布丁晶球交織的口感，非常清爽香甜，更厲害的是主角布丁寒天晶球，屬於水溶性纖維的一種，能夠幫助腸胃蠕動促進消化，目前全台門市都有供應，喜歡喝飲料又怕胖的人絕對不能錯過這杯！

茶聚自創立以來便對原料的品質嚴格管控，並提供完整專業的教育訓練，讓消費者及加盟主都能感受到品牌的價值及用心；業者也表示，目前已和加拿大完成簽約，準備前進國際市場，希望能將茶聚對原茶的堅持帶到全世界。

了解更多加盟資訊：https://bit.ly/2ojIFYJ