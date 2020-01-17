中央地方不同調 油電平權遭扭曲 地方補助偏袒電動車 衝擊機車行生計

報導/于模珉

坊間不明就裡的人誤以為電動機車很夯，實則不然，根據最新統計，拜政府大力補助之賜，去年12月電動機車銷量一度衝到26.8%市佔率，但今年一月上旬因為補助驟減，電動機車市佔雪崩式掉到2.3%，其中以GOGORO為首的G聯盟更僅佔2.2%，相對地，燃油機車市佔率則高達97.7%！

補助銳減 電動機車衰退

多數縣市儘管還未公布施行今年有關電動機車的補助辦法和金額，但據了解，隨著補助減少勢必引發購買意願降低，今年電動機車銷量衰退已是必然，預估市佔率大約僅在15%上下。倒是隨著已有四個縣市陸續公布2020年購車補助辦法，因為明顯過度偏袒電動機車，已引起眾多傳統機車行群起抗議，地方政府公然扭曲行政院宣示的油車和電車平權政策，使全省機車行業者無不擔心民眾因觀望不買車而影響生計。

七期油車 比電車更環保

比較地方政府補助辦法，儘管補助金額都已比19年調降，但比較上以花蓮縣環保局較持平，汰舊換購電動機車補助11,000元，汰換燃油機車則為10,000元；但屏東縣環保局汰換電車補助5,000元，油車竟然零補助！台南市環保局補助汰換電車金額高達9,000元，油車卻僅3,000元！有關台南市部分，據當地永康區東倫車業技術士林旻賦表示，去年該市因中央和地方政府給予電動機車高額補助，銷量衝破2萬台，嚴重破壞市場機制，在燃油機車銷量相對減少下，營業額隨之驟降，在地不少機車行生計大受衝擊。

至於新購補助方面，環保局中真正做到油電平權的為台北市和屏東縣環保局，一概不補助；但花蓮縣環保局給予電車補助仍達10,000元，台南縣也仍有6,000元，不禁讓燃油車業界倍感不平。對此KYMCO光陽機車執行長柯俊斌表示，最新上市的七期燃油機車比四期油車標準加嚴85%以上，其實比電動機車更環保，而電動機車牽涉電池製造和回收問題，生產過程一樣有不可忽略的碳排放足跡，加上台灣電力來源又是被認定污染源的火力發電。面對業者花費鉅資開發的七期環保燃油機車，各級政府在補助政策上理應公平以待。