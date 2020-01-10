SKECHERS聯名美少女戰士 搭東奧熱潮夢幻登場

2020年最狂熱、最受全球矚目的話題非東京奧運莫屬了，超人氣的《美少女戰士》此次獲選為日本官方指定應援商品，SKECHERS也搭上東京奧運的動漫熱潮，提前推出《美少女戰士》一系列聯名鞋款及服飾，再次征服全球動漫迷的心。

SKECHERS繼2019年推出航海王聯名系列，成功帶起一波海賊狂潮；今年(2020年) 再度攜手知名動漫美少女戰士，推出聯名老爹鞋及服飾。即將邁入30周年的美少女戰士，在1992年電視播卡通期間，就已有1,200種商品，到1997年即創造了千億日幣的產值；無怪乎12月在粉專一公布消息，立即引起美戰粉一陣騷動與熱烈討論。

角色名字秀鞋後 燃燒美戰小宇宙

此次SKECHERS推出美戰的聯名商品為 D’Lites AIRY 2.0 系列的綁帶款老爹鞋，分別為月光、火星、水星、木星、金星仙子五款聯名，設計師利用每位仙子所穿著的水手服色系，作為鞋面拼接上與鞋領口的顏色搭配，並在每一款鞋身兩側，皆以月亮及星星排列的圖騰孔洞點綴，錯落在前腳鞋側上。為了滿足每一個美戰粉的擁護者，每位仙子所代表的變身符號各自以水手月亮、水手火星、水手水星、水手木星、水手金星符號，巧妙地設計在各鞋舌處；角色的名字則分別標示在鞋後跟，是最大亮點。而除了原本的運動鞋帶外，貼心附贈白色的緞帶提供替換。在穿著時繫上緞帶，彷彿能立即變身為正義的美少女戰士，深具巧思及趣味，也讓美少女聯名款穿搭，更添夢幻氣息！

精神靈魂巧妙入鞋 代表符號各具特色

此次SKECHERS設計師除了將美少女戰士各角色的特點巧妙置入於聯名款鞋面設計上，更深一層的也將其每一位所代表的顏色、精神與靈魂，一併思考進設計元素中。「我要代替月亮懲罰你！」還記得中月光仙子每次對付敵人時的口號嗎？月光仙子單純可愛的個人色彩化身在SKECHERS D’Lites AIRY 2.0聯名款中，白色鞋身以莓粉紅、寶貝藍色塊搭配，可愛迷人。而保護太陽系免受邪惡力量侵害的火星仙子款(Sailor Mars)，則以熱情的葡萄紫與野莓紅的配色，將其外冷內熱的個性帶入鞋中，細膩且神秘。最高智慧代表，以冷靜、勤力、機智取勝的水星仙子款(Sailor Mercury)，利用天空藍與冰雪藍做色塊搭配，帶出優雅的個人特質，清新脫俗。以直率著稱的木星仙子(Sailor Jupiter)，糖果粉紅和青草綠最能表現出爽朗且帶點溫柔的率性風格。最後太陽系內部戰士隊長金星仙子(Sailor Venus)，則以琉璃藍與金黃色色塊展現溫柔堅強的自信個人特質，讓人感到柔和且溫暖。

為了向一直走在時代尖端的美少女戰士時尚服裝致敬，此次SKECHERS除了聯名鞋款也特別推出年輕人最喜愛穿搭的衛衣和連帽T。別出心裁的設計，雷射美戰剪影和Luna貓耳造型，無論搭配哪一角色聯名老爹鞋都非常合適。美戰迷們注意啦！不用專程跑東京蒐購，只要在台灣就能馬上擁有，期待每位女孩們穿上美少女戰士聯名款，都能華麗變身，讓愛與正義的力量，帶你重溫當年的夢幻小宇宙！

SKECHERS官方商城：https://pse.is/PADPW

「SKECHERS 就是愛現」粉專：https://www.facebook.com/skechersshow