除夕圍爐訂位碰壁　想吃五星級料理　選購飯店常溫外帶年菜回家最快

近一段時間，民眾的生活幾乎都跟選舉及政治揪在一塊，連帶使得該準備年菜、該安排的過年，也受到不少影響。如今，不管結果是否盡如人意，也應該“收心”吧！至少不到兩周就要農曆春節，該好好準備採買年菜或訂購飯店外賣年菜，動作可得加快了！

現在訂除夕年夜飯可能不太容易，但可以選擇有頂級食材又有高鋼輝師傅精湛手藝的西華飯店外帶常溫年菜，提供經典的「頂級花膠鮑魚佛跳牆」、「私房鮑魚烏骨雞湯」，還有酥脆肥美的「脆皮爐烤豬腹肉」、噴香誘人的「秘製爐烤八寶鴨」，以及超人氣的「紅蟳臘味糯米飯」，更有嚴選整支豬腿的超霸氣「爐烤噶瑪蘭豬大腿」，另外建議可選購整套年菜套餐比較划算，內容包含：開運大拼盤、頂級花膠鮑魚佛跳牆（含甕）、乾燒大明蝦、西華東坡肉、糖醋石斑魚、紅蟳臘味糯米飯、花開顯富貴、瑤柱臘味蘿蔔糕等，6人份只要12,888元。1月22日前仍可訂購，購買可洽怡園中餐廳。

君品酒店的頤宮中餐廳推出的頂級「富貴大盆菜」，要價每份28,800元，真的很有米其林三星的架勢！但頤宮的大盆菜，用上澳洲三頭湯鮑、金蠔、烏參、瑤柱、蘿蔔、白菜、花菇、鴨、雞、蓮藕及油浸筍殼魚，食材滷好備用，再以白菜為底，一層一層將食材擺上，再淋上勾芡的雞高湯，味道馥郁香濃。係源自廣東人飲食習俗闔家團圓之意。另還有歷年狂銷熱賣的人氣組合「君品大四喜」每組4,500元，包括廣東、台灣、上海及原住民風味等4組地方菜系及各5種特色菜等，共20道小菜，每一道都讓人驚豔。

位於宜蘭的綠舞國際飯店也推出年菜外帶，兩道經典佳餚單點都是888元，適合宜蘭地區消費者選購，包括：經典廣東菜「橙香東江鹽焗金雞」及「燦春瑞年醬燒豬」。其中醬燒豬嚴選用肥瘦相間豬腹脇，以冰糖、醬油膏、桂皮燉煮入味，配上特製榨菜及清爽黃瓜，一同夾進黃金割包，口感軟嫩Q彈入口即化，是傳統懷舊好味道。1月17日前尚可訂購。

除夕夜圍爐，華泰王子飯店訂位很滿，建議家裡如果人多可選購「華泰開運外帶年菜」，適合8人份套餐只要8,888元，也可單品選購，但套餐CP值比較高。其中「排翅高湯佛跳牆」是該年菜套餐的亮點，搭配正統港式作法的「港式燒味五拼盤」及混搭中外風味的「波士頓龍蝦伊麵」；還有過年必吃的「蒜香豉汁大鯧魚」、以及「家鄉烏參娃娃菜」、「醬燒皇豆豬子排」等佳餚，套餐的佳餚也可單獨選購，讓年菜團圓選擇更多元。