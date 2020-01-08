超‧大恐龍展華山登場　飯店搶寒假春節親子商機

2020一到，接二連三就得面臨春節、寒假與連假，大人還好搞定，該如何安排小朋友的寒假計畫，最近在華山舉行的恐龍展，應該是個絕佳「遛」小孩的首選，而週邊的華山町，以及中山北圓山飯店，還有萬華的台北凱達飯店，也搭上這波恐龍熱推住房專案，搶寒假、春節親子出遊商機，別忘了，1月底前符合條件還可適合秋冬補助省更多！

天成文旅-華山町以地利之便，這次與世界三大恐龍博物館之一日本福井縣立恐龍博物館館藏的「超‧大恐龍展」合作，自即日起至3月19日推出住房專案，平日雙人房3,500元起，依房型人數搭配早餐、展覽門票與華山町獨家設計恐龍著色紙彩虹筆組2份；而且，飯店更打造恐龍主題房，祭出「超‧大恐龍展華山町主題四人房住房專案」平日6,999元起（含早餐），同時也送恐龍展門票與多項限定好禮，如恐龍展周邊資料夾與貼紙、華山町代言人寶比存錢筒與寶比起士蛋糕及天成飯店集團比比家族布偶等。此外，展覽期間憑「超‧大恐龍展」展覽門票來華山町餐酒館消費，每桌可享85折優惠。剛好寒假、春節期間，一家人大手牽小手來台北看恐龍展、住恐龍房，飽覽華山園區，體驗精彩假期。可洽天成飯店集團聯合訂房中心（02）8978-6688。

來自日本福井恐龍博物館的「超大。恐龍展」，這次首次引進12隻4米以上的超大擬真恐龍，包含身長超10米的暴龍，現場並有超擬真機械恐龍可與大人小孩做互動。即日起至3月15日，台北凱達飯店首度結合該恐龍展推出親子家庭住房專案，每人只要1,275元起，透過官網預訂即可享超優惠房價並有多重享受，除住房送早餐，憑甜點兌換券再送獨家創意恐龍甜點及恐龍展門票。尚使用秋冬遊補的國人，還可於1月底前的期限帶小孩一起來過寒假，房價再折1,000元，盡享有恐龍相伴的歡樂假期。如果不住房只看恐龍展，記得票根別急著丟，持票根來凱達的百宴、家宴等餐廳消費，還送「繽紛恐龍蛋湯圓」1份，且用餐滿額還可參加抽抽樂，有機會抽中餐券與恐龍周邊商品。

同時，最近如果走進台北凱達飯店，別忘了要尋找超大恐龍合影，在一樓側門的大型恐龍，一起拍照打卡公開分享+Tag「凱達大飯店」，並在臉書活動頁面留言「#凱達大飯店 白堊紀恐龍放寒假，我要抽大獎！」，就有機會抽中萬元住宿券或餐券；現場加入IG/Line@再送凱達飯店與「超大•恐龍展」獨家聯名恐龍明信片。可洽台北凱達飯店（02）2306-6777，官網：www.caesarmetro.com。

圓山大飯店也沒忘了帶大小朋友去恐龍展朝聖。攜手聯合文創推出橫跨春節假期的「超˙大恐龍展住房專案」，強調不分平假日、天天都是親子出遊日的歡樂行程（該展1月24日除夕休館）。即日起至3月19日配合專案入住豪華客房、不分平假日，每房只要6,800元，最多可入住2大2小，可依入住人數贈送自助早餐及恐龍展門票，每房還可獲贈展覽主題贈品。入住貴賓均可享一日圓山聯誼會會員專屬禮遇，免費暢玩戶外泳池、兒童戲水池及室內兒童遊戲室等豐富設施。該專案如另加價800元可指定入住親子房，客房內有兒童帳篷、廚房遊戲組等玩具，讓孩子可以更開心，享受豐富有回憶的親子假期。另外，圓山飯店特別在大廳規畫了「超˙大恐龍展」主題拍照打卡區，建議大小朋友們一進來別忘了先來張歡樂合影。專案可洽（02）2886-8888轉訂房部。官網訂房：https://www.grand-hotel.org/TW/official/news-detail.aspx?gh=TP&id=444。