過年開運好兆頭 SKECHERS ENERGY 新春限定老爹鞋喜氣登場

恭喜發財，好運盈來！許多人在年節期間為了開運好兆頭，紛紛穿上紅衣、紅褲來招攬新年新春新喜氣；想像一下，如果把所有好運都穿上腳，讓自己重頭到尾都喜氣連連，啟不是好運加倍? ! 全美第二大運動休閒品牌SKECHERS，一年一度在農曆新年期間特別推出的限定版開運鞋，已成為S迷每年競相收藏的口袋名單；今年也不讓粉絲失望，以粉絲們最愛的ENERGY系列，推出新年限定版老爹鞋，以喜氣脫俗的「胭脂紅」及氣勢感十足的「尊爵黑」作為搭配，並把各式象徵「好運錢財滾滾來」的吉祥元素，通通放進SKECHERS當今最潮的復古鞋中，讓消費者用好兆頭來旺旺迎新年！

招財好運帶著趴趴走！

由ENERGY原型鞋打造的CNY限定復古鞋，外型上便可嗅出潮流氣味，以新年最代表祝福的「恭喜發財」為設計靈感，大膽將豐富「招財」標誌元素運用在鞋款當中，鞋面平滑的天然皮革上方，細膩的佈滿了代表財富、喜慶的圖案及花卉，以代表圓滿的圓型中國風窗櫺圖案做底，鞋跟上特別將「盈」字，以貼春聯祈福方式烙印上金色，祝福新的一年「富貴滿盈」！最特別的是，鞋帶飾釦巧妙置入了帶財的「$」金錢符號，別有新年趣味，財運肯定擋也擋不住。

鞋盒設計小驚喜 吉祥祝賀添新意

ENERGY新年限定老爹鞋，從內到外設計一次到位，鞋盒內的包裝展露出許多貼心細節，鞋紙上滿印「身體健康」、「學業進步」和「恭喜發財」傳統新年祝賀詞，讓消費者開盒即見喜，滿滿奉上農曆新年最美好的祝福。

SKECHERS ENERGY 新春限定老爹鞋，已經在SKECHERS各大專賣店向大家拜早年，以「胭脂紅」及「尊爵黑」兩款表達「紅水黑大氣」的霸氣配色。代表一身祝福的潮流老爹鞋也是內外兼具，鞋內材質柔軟，鞋領口與鞋舌做了襯墊內裡的加厚，讓腳感的舒適體驗相當加分，過年長假新春旅遊、外出拜年都能舒心駕馭， SKECHERS ENERGY 新春限定老爹鞋的正能量，在新年一開春就為你盈來好運！

SKECHERS官網查詢：http://www.skechers-twn.com/zh-tw/home

「SKECHERS 就是愛現」粉專：https://www.facebook.com/skechersshow