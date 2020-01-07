RE紅包兩年吸60萬會員 強大商模南進布局

現金回饋APP「RE紅包」，簡易操作方式、提供使用者任意付款方式皆能享有現金回饋，並將現金回饋領用、折抵功能直接實踐於平時的消費場景，其有感的消費過程成功讓RE紅包在短短兩年迅速吸引7000多間店家加入與60萬國人下載使用。

RE紅包的DAU/MAU（日／月活躍用戶）比率突破50%，堪稱世界級的用戶活躍度，其商模具強大擴展性，將快速複製至亞洲各國，持續受到投資人的青睞，RE紅包打造跨平台、跨商店、跨支付、跨國際的點數循環經濟，使消費者在「享受回饋」的過程更愉悅、順暢，除此 RE紅包內的紅包金在跨國時會自動以即時匯率換算為當地幣值，可直接跨國使用，堪稱點數應用的一大創舉。

身為「裂變營銷」及「點數循環經濟」的領導者，RE紅包不但提供支付行為後的「回饋」，下階段RE紅包將拓展服務內容，整合各品牌會員點數、銀行信用點數及航空里程數，並將此策略性商模擴展利用，快速複製至亞洲各國，去年已進軍馬來西亞，計畫2020深入布局東南亞各國，前景一片看好！為延續消費者使用誘因，RE紅包創建「使用無期限、抵用無上限、紅包金永不歸零」機制，其不具排他性特點，廣納學生、小資族群，更加快了RE的布局速度。因應使用者激增，RE紅包於2019年下半年串聯「全家便利商店」，再擴大消費者使用場景、讓回饋取得更容易，成為「點數循環經濟」模式典範！但RE紅包執行長林翊忠有更大目標，將原本用不到或不好用的各品牌、平台的各種點數，如：銀行的信用卡點數、航空的航空里程數及各品牌消費所累積的點數，提出完整解決方案，整合各品牌回饋「封閉」的痛點，打破消費者偏好或習慣只使用固定某幾張卡片消費的情形，消費者可在線上自主將紅利轉換成RE紅包的「紅包金」，並到實體通路即立即折抵使用，同時也將幫助店家帶來更高的導客效應。

RE紅包執行長林翊忠也將目標放遠全球，2019已進軍馬來西亞成為南進第一站，消費者不只在台灣，在馬來西亞也能不限付款方式，只要開啟「RE紅包」APP掃瞄店家專屬QR Code登錄結帳金額，就能現領現金回饋並折抵。未來也將持續發展至印尼、越南、泰國等亞洲國家，持續串接國際。

RE紅包APP小檔案:為香港商阿爾伊股份有限公司旗下主力產品，香港商阿爾伊股份有限公司於2016年年底於香港成立登記，隔年2017年1月1號RE正式在台灣成立香港商阿爾伊股份有限公司台灣分公司，歷經九個月的研發過程，RE紅包APP於同年7月完成系統開發，經過1個月的試營運完成系統測試，正式於9月在Android、iOS雙平台上線營運。全台RE合作店家已逾７千家、會員人數破６0萬人，未來佈局亦將國際版圖納入規劃，力拚成為台灣再次站上國際舞台的明日之星。