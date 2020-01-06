台南三道門建築文旅  推志玲の花嫁小旅行

交通部觀光局秋冬旅遊補助將延長至1月底，繼第一名模林志玲在府城舉行世紀婚禮後，位於台南火車站周邊的住宿首選「三道門建築文創旅店」推出超夯追星、追劇、追景、追美食的「志玲の花嫁小旅行」，吸引不少部落客、網紅打卡造訪，另獨家邀請旅拍名師『王小路』親臨授課，搭配入住三道門「志玲の花嫁房」更享優惠！搭配秋遊補助住宿及旅拍懶人包走入電視劇《一把青》及周邊熱門場景1:1原汁原味呈現，最高可省2700元，愛追劇的民眾千萬別錯過。

人手一機的時代降臨，跟著這股拍照瘋潮，三道門建築文創旅店領先全台旅館業，週日(5日)首次結合全台累積開辦近千場攝影展覽講座的旅拍名師「王小路」，近距離指導授課『利用手機寫詩，以相機作畫』開創獨一無二的攝影風格，課程中王小路除了講解如何運用手機構圖及光源拍出媲美單眼的人像攝影，還有如何運用一般室內的燈光及角度拍攝出房間內的空曠感，接著還有現在最夯的「手機先食」美食拍攝技巧，另外還帶領學員到台灣四大名園之一吳園實景外拍練習，讓攝影課程並非紙上談兵，最後還有超實用APP介紹，讓學員運用課程當日所學，搭配不同特效，每個人都可以讓照片伴隨音樂”動”起來。

三道門建築文創旅店董事長李勳婷表示，至今旅拍已經成為男女老少外出旅遊的重要一環，店內時尚低調奢華的室內裝潢設計，活動推出首週就吸引多名網紅及部落客打卡造訪，每個角落都可以拍好拍滿，整個三道門都是你的專屬伸展台！在旅店一隅都可以找到王小路老師精心呈現的攝影展，提供各位旅客作為拍照的範例，入住三道門建築文創旅店享受全新2.0版管家服務，旅客只需一卡皮箱即可入住。由執事管家安排旅客搭乘頭文字D經典名車AE86等經典老車遊府城或騎乘腳踏車、穿著典雅旗袍打卡出遊、跟著旅店精心設計的「志玲の花嫁小旅行」旅拍懶人包，跟著懶人包路線，一月底前包含秋遊補助1000元及旅拍課程費用1700每人最高共可現省2700元，暢遊神學院、台南美術館、林百貨、吳園四大超夯景點，追星、追劇、追景、追美食攻略不求人，歡迎各位愛拍照的旅客入住三道門體驗旅拍樂趣。

三道門好康優惠，及更多「志玲の花嫁小旅行」等詳情請上粉絲專頁： https://www.facebook.com/3door.hotel/。