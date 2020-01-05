鼠年福袋怎麼買？財運精油福袋助一年財運亨通

2020跨年派對才剛落幕，熱鬧滾滾的農曆春節腳步緊接在後，每年便利商店新年的重頭戲「春節福袋」已在元旦前後陸續起跑，也在民眾間造成搶購討論話題，紛紛想在新年的起始試試手氣、博得好彩頭！綜觀四大超商今年的福袋開箱文，除了比CP值、售價、大獎獎項外，「主題特色福袋」也儼然成為2020年的福袋風潮！

全家便利商店今年除推出80萬份「錢鼠開運福袋」外，還一口氣和多家知名企業推出聯名主題款福袋，其中值得一提的是，全家支持本土知名社會企業「Blueseeds芙彤園」，特別打造出符合年節節慶氣氛、極具招財氣息的桃紅色「財富精油福袋」，格外抓住眾人眼球及嗅覺，在網路上引起一陣討論！

一向堅持0%人工化學合成添加物、採用自然農法栽種初萃莊園級精油，製造出天然香氛洗沐用品的Blueseeds芙彤園，這次特別在全家限量獨賣的「財富精油福袋」，嚴選來自純淨台東生長的玫瑰天竺葵為主要配方，並添加蘊含古代象徵身份尊貴、財富豐厚的乳香、沒藥等獨特配方，揉合稀有昂貴橙花精華，福袋中內含「財富複方滾珠精油」和「財富複方護手霜」兩樣產品，塗抹於身上及手部肌膚，淡淡香氣具有溫暖豐盛的正能量，讓人帶來身心靈自在平和的富足感受。

Blueseeds芙彤園透過自然農法復育土地，杜絕環境荷爾蒙，同時確保原民小農的收入穩定，達成對人體、社會和環境的友善循環，一向重視社會回饋的芙彤園，本次推出的「財富精油福袋」，是由台東「孩子的書屋」原住民孩子協助包裝加工，每筆收入芙彤園還會捐出5%給「孩子的書屋」讓孩子們過個豐盛無虞的年節，讓這款福袋多了一份不同的溫暖意義。特別值得一提的是，今年新年期間只要購買「財富精油福袋」，還可額外獲得上網「掃碼抽黃金」的活動資格，而精巧雅緻的包裝，也成為各大企業餽贈客戶及親友的最佳伴手禮，全家便利商店獨家發售、數量有限，如果有興趣的民眾手腳得快囉！

無論今年的福袋您偏好哪一款，可以在2020年起始抽好運、抽一份驚喜的感受，也多一個親友間的討論話題，都是讓人樂此不疲的！