金鼠年除舊迎新 奇美家電旺好年

除舊佈新迎接金鼠年，不少民眾已開始清掃居家環境外，也計劃將老舊的家具或家電汰換，讓運勢及居家有好彩頭與新氣象。國產家電領導品牌CHIMEI奇美家電針對除舊換新需求，不僅提供時尚、節能又高C/P值的齊全家電產品讓民眾家中煥然一新旺好年外，並提醒民眾，家中若有不再使用但外觀且功能正常的老舊家具或家電，可連絡環保局進行回收再利用，讓地球也能有新氣象。

年前民眾購買新家電，電冰箱及洗衣機是人氣排行居高不下的兩大項目，其中要讓新的一年吃的健康，電冰箱的食材保鮮相當重要，而隨著科技的發達，電冰箱也有許多新的保鮮或節能科技與設計，讓民眾更節能省錢同時長效保鮮。

例如CHIMEI奇美全新的鮮靜美電冰箱，為讓使用更節能，具備ECO+智能省電系統，能隨時偵測庫內溫度變化並因應開關門次數自動調整，一段時間未使用後自動轉換ECO+省電模式；而為常保食物新鮮美味，也設計超廣角立體冷流，能迅速將低溫冷流循環全室並完整包覆食材，同時透過Ag銀除菌氣流循環，達到99.99％強效抑菌效果；還有擔心食材收納不足，也設計有610L超大容量的儲藏空間結合100％OPEN一拉到底的功能，不只食材存取方便，雙層設計讓不同食材、生鮮、蔬果、熟食分類擺放，脆弱蔬果也不易碰撞受傷。

另外，穿的健康與體面才能迎來好運勢。CHIMEI奇美家電推出輕柔淨美滾筒洗衣機WS-P168WD，搭載柔力溫泡洗技術，能以溫水浸泡，給予衣物猶如SPA般的溫柔呵護，有效洗淨衣物各種髒汙、泛黃、異味與汗漬，且洗劑不易殘留，多種洗淨技術讓主婦們洗滌衣物輕鬆不費力，在來年開春擁抱好運到。

值得一提的是，WS-P168WD採用ECO+全智能洗淨科技，能夠自動偵測並設定適合的洗衣行程，調整最佳洗衣水量及時間，當衣物髒汙較多時，可設定增加攪拌力，強化洗淨力，一舉達到省水、省時、省電的功效；透過自動化槽洗淨功能洗衣完成洗衣槽同步洗淨，除了洗衣槽更加乾淨也不易孳生病菌。