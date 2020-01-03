得恩堂攜手霹靂　讓您大開眼界

在2020新的一年，想讓自己有新的氣象，眼光更有神，配戴一副高質感且符合個人臉形的精準視力眼鏡對個人整體門面相當重要。得恩堂眼鏡與霹靂布袋戲合作在2020新年期間推出「日本原裝 視界霹靂」活動，只要選購得恩堂眼鏡全新一代日本原裝FUJI LENS鏡片，搭配指定鏡框限時優惠整副只要2,980元，滿額還送限量霹靂好禮、霹靂紅包袋等，再抽iPhone11、全聯萬元禮券等大獎，就是要轟動武林，驚動萬教，讓您大開眼界！

在地經營最久的得恩堂眼鏡，成立即將80周年，為了強調在地化精神以及正派的形象，特別攜手台灣傳統文創藝術天王「霹靂布袋戲」，由當家主角素還真領軍，帶著一群霹靂英雄共同推薦得恩堂眼鏡「日本原裝 視界霹靂」活動。

得恩堂眼鏡表示，得恩堂眼鏡最關心國人視力健康，用心服務每一位顧客，贏得消費者的信賴與肯定，此次與霹靂布袋戲合作，就是因為霹靂一哥素還真給人正派、智慧、有情有義的賢者形象，有他在身邊，總是令人感到安心有保障。而得恩堂眼鏡堅持好品質、超越CP值，提供最好品質與最專業服務來照顧消費者的視覺健康，就像此次推出日本原裝的高品質FUJI LENS鏡片，強調100％日本製非其他產地混充，並以超低優惠提供給消費者，雙方講求正派的理念一拍即合。

得恩堂指出，無論是不是霹靂戲迷，只要新的一年想換一副有品牌、有品質、有品味的新眼鏡，此次活動不容錯過，因為新一代日本原裝FUJI LENS鏡片具有不少亮點，包括：100％日本製，原裝進口，純正日本工藝；貼心非球面設計，入眼影像不失真；硬化處理防刮傷層、超防水塗層、防油污層；反射可吸收UV，極上護眼；新一代UV420+ 濾藍光，可濾除50％以上有害藍光；更重要的是，還有60天驗配滿意保證，讓消費者買得安心、戴得開心，新的一年迎來好運勢！