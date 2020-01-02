2020 台南品味週 五展合一 熱烈招商中

由工商時報策劃主辦的「2020台南品味週」，將於2020年5月29-6月1日在台南「南紡世貿展覽中心」登場，跨界整合規劃「台南國際頂級酒展」、「台南國際咖啡美食展」、「台灣茶產業博覽會」、「台南戶外休閒用品展」及「台南新車大展」，同期展出五大時下最夯的消費展，邀請國內外美酒、好茶、咖啡、美食、旅遊、戶外休閒用品及汽車等產業參與盛會，一場不容錯過的的展會平台，歡迎一起到台南拼經濟。

臺南擁有豐富的歷史文化底蘊與傳統產業特色的城市，更是模具、車輛零組件、扣件、螺絲、紡織、生技、綠能，食品等產業群聚的大本營，除了一些知名的大企業之外，還有許多隱形冠軍的中小企業在此深根，消費動能與生活圈與都圍繞在大台南地區。有鑑於此工商時報為提供南部地區廣大的民眾開啟一個優質的消費平台於2019年5月開辦第一屆台南品味週，廣受市場好評。

第一屆台南品味週，共有323攤位、近170家廠商熱情參與，提供消費者獨一無二的體驗，吸引了近２萬人場參觀，酒展展區邀請了西班牙、澳洲、義大利、南非、日本以及台灣本地等知名品牌的美酒在現場推廣品飲；茶展部分除了邀請各地山頭的好茶到台南與民眾分享之外、茶產業週邊的茶器具、茶服及文創小物也都是不容錯過的上上之選；另外咖啡美食展除了台灣本地咖啡之外還有來自雲南、印尼、蘇門答臘、哥倫比亞等國的精品咖啡及美食，讓民眾仿如置身在咖啡館，為大南部地區開啟一個新的購物平台。

「2020台南品味週」除了延續第一屆規模與盛況之外，另外因應市場需求新增「台南新車大展」，是一場不容錯過的的展會平台，歡迎有意參與的業者報名參展共享商機。官網：https://cec.ctee.com.tw/tlw/。https://www.facebook.com/Tainan.Lifestyle.Week/

報名專線：工商時報 (04)2328-6926、 (06)2701-815 。酒展/蕭羽廷0919-394862。