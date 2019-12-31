前董座涉違反證交法二審獲判無罪 富味鄉：甩脫謠言干擾致力自主及溯源管理

富味鄉食品股份有限公司前董座陳文南及前副總林秀蓉違反「證券交易法」一案，12/31臺灣高等法院二審撤銷原判決，依違反證交法第一百七十一條第一項第一款之公告不實罪，處有期徒刑2年4個月，陳文南、陳瑞禮之背信罪則逆轉改判無罪，而原訂宣告沒收富鼎資源科技公司1億3136萬餘元，則於更審後改為不予沒收，全案仍可上訴。

富味鄉改革有成 自主管理成效獲肯定

富味鄉副總經理陳淑紋表示，公司捲入2013年油品標示不實..等風波後，一直深受未經查證的流言困擾，例如曾因標示不清惹議的棉籽油早經食藥署列為食品使用原料，美國、澳洲及日本等先進國家均有販售及使用，並非外界解讀的黑心油，使用棉籽油實為替代大豆油，並非假冒之混油，故於2014年6月6日以不起訴處份。數年來公司內部早已痛定思痛，大刀闊斧強化自主及溯源管理，不但獲得全球最嚴格之鑽石級SQF食品安全品質驗證、取得TAF實驗室認證，更有公家、民間單位派員至富味鄉觀摩食安管理作業流程及學習品管實務，今年底更獲彰化縣府頒發「幸福企業」獎。

富味鄉表示提升自主管理機制的腳步不會停歇，會以更高標準來落實對食品安全品質的要求。