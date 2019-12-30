2020 靈慧機敏吉祥年 步步我先行 琉璃工房鼠年新作上市

2020是庚子金鼠年，琉璃工房依例推出「靈慧機敏吉祥年」生肖系列，今年新作是五隻機靈活現的老鼠，期盼藉鼠的智慧、熱情與快樂引領大家在 2020 年步步先行，步步歡喜。

琉璃工房自 1987 年成立以來，每年發表琉璃生肖至今已33年，每次推出的作品皆以正向、陽光為設計理念，希望將華人獨有的十二生肖圖騰，適切的反應於當年的生肖形象。

琉璃工房創辦人楊惠姍和張毅，此次帶領團隊創作設計的過程中，總反復提到的一件事就是──吉祥鼠必須是快樂的！楊惠姍說，期許透過充滿歡樂的琉璃金鼠來傳遞出歡樂的氛圍，舒展當代快速高壓的情緒。不過，這看似簡單的快樂訴求目標，楊惠姍帶領的設計團隊卻幾經周折、易稿，終才讓一群歡顏開心的小金鼠們得以出世。

我們都知道，十二生肖是很東方的，其中每個動物生肖都被賦予了不同的祝福與盼望。為首的金鼠，「領航」的意識濃烈，所以新作系列之一的「有志更明朝」即仿擬了金鼠雄赳赳氣昂昂的姿態，站上巔峰笑看風雲，領先者的自信不言而喻。

「永不倒」與「運來滿滿吉利果」兩個作品是借鏡了鼠來寶的故事，眾所周知民俗裡常認為鼠就是「財神」，因為鼠最能發現穀物，而穀物舊時代代表的就是源源不絕的食物，象徵著富足。「永不倒」手握金幣，頭頂元寶，身被牡丹圖紋，滿滿的富貴圖騰，這個類似不倒翁的設計，左右搖晃，不僅極具觀賞性，還更添趣味。但這個圓滾滾的小金鼠，製作時團隊得精準拿捏好原型的切割、與研磨，並對材質有著深刻的認識和掌握，讓支點準確定位後，才能讓這個可愛的「永不倒」，搖起來，但又永不倒！

在規劃「運來滿滿吉利果」的設計會議上，楊惠姍曾提醒伙伴們要把「好多好多祝福送給你」的直觀感受放進去。之後，為回應此設計理念的訴求，無論小金鼠手上高舉的果實，或身上佈滿的藤樣、累累的葡萄果實和福祿壽喜財的傳統圖紋，在在都是討喜吉祥的祝福，而此作品在捕捉小金鼠動態表情的細膩雕塑，尤為亮點。

「快樂大門開」和「快樂到永遠」兩個作品，上面的小金鼠都咧著嘴大笑，模樣呆萌又可愛，看著看著就幸福感油然而生。「快樂大門開」喜字樣及門內盈滿的柿子，說的正是喜事連連。設計時，特別將柿子滿出了門外，意思是說「喜事連連，豐擁而至，連門都關關不上了」。

往年琉璃工房推出的生肖系列，歷年來都有許多收藏者搶購，2020年「靈慧機敏吉祥年」系列的琉璃金鼠，收藏的更不只是一分歡愉，更是一分屬於華人特有文化珍藏。嶄新的2020年度，一隻隻開心小金鼠，不僅可開啟一整年的快樂，而且也是年節分享給好友的最佳獻禮之一！（圖／琉璃工房提供）