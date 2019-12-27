知本老爺與12家台東在地美食店家 打造隱藏版美食地圖

歲末年終、天氣轉涼，泡湯去！為了帶給賓客更多元的旅遊樂趣，知本老爺酒店攜手12家台東在地美食店家，共同打造「隱藏版美食地圖」。合作的店家包括有台灣最美路邊攤之稱的「我在玩-玩冰箱」、擁有夢幻海景的「海角咖啡」、結合池上米特色的「BIKE De Koffie米貝果」、孩子的書屋經營的「黑孩子黑咖啡」、台東必吃的「纏記肉包」及「客來吃樂大腸麵線」等12家神級美食，而且都是在地達人首推的私房景點。即日起只要參加知本老爺「冬‧夢想樂園」住宿專案，即可獲得「隱藏版美食地圖」及「美食免費兌換券」，盡享五星級酒店的住宿與名湯，更可深入在地一窺台東美食之秘。

此外，迎接寒假到來，知本老爺酒店特別與VAR LIVE合作，限時引進時下超夯的VR生存遊戲體驗。進行緊張刺激的拯救人質遊戲，搭配高擬真環繞動畫實景與震撼音效，讓賓客能體驗身歷其境的遊戲樂趣，適合孩子放電、爸媽紓壓。配合「冬‧夢想樂園」專案，入住期間就能享受VR體驗無限暢玩，而且遊戲挑戰最高分者，還有機會獲得免費入住知本老爺呢！

即日起至2020年2月9日，凡購買「冬‧夢想樂園」住房專案入住知本老爺，享受溫泉美人湯，含自助早餐及晚餐，每人每晚最低3,400元起。可上知本老爺官網http://www.hotelroyal.com.tw/chihpen/查詢，或逕洽飯店電話（089）510-666、510-668，臺北辦事處（02） 2541-1999、高雄辦事處（07）223-6117。