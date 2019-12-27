金鼠迎春 飯店盛宴圍爐賀新年

明年春節來得早，各大飯店早早備妥中西團圓饗宴搶圍爐商機，除夕訂位很滿，初一、初二回娘家也不遑多讓，如果還沒訂位的消費者，除了考慮價格、菜色，最好還是多詢問幾家比較保險，不然選購飯店的外賣年菜回家也不錯。

台北美福飯店提供百人共聚一堂的熱鬧圍爐感，「宴會廳」中式宴席還有Live樂團演出與舞獅財神繞場祝賀，館內各餐廳：潮粵坊、米其林餐盤推薦的米香台菜也都有拿手好料，團圓價每桌5位16,800元起；如果想什麼都吃，彩匯自助餐的中西異國料理首選，晚間每位3,000元。目前除夕圍爐在米香台菜、潮粵坊餐廳及熱門的彩匯自助餐當晚都已訂滿，宴會廳已有8成，GMT、晴山亦有8成訂位。年初一中餐廳目前有7成訂席，彩匯自助餐有9成；至於年初二回娘家，2間中餐廳及自助餐的午間時段都訂滿，即使到年初三，自助餐仍為熱門選項，彩匯自助餐午餐、下午餐都有9成訂量。

寒舍集團旗下的寒舍艾美酒店，目前1月24日除夕圍爐在探索廚房自助餐廳及寒舍食譜的訂位都全滿。年初一、初二至初三的訂位，探索廚房及寒舍食譜訂席平均達7成，賓客詢問踴躍，預計1月初訂位會到高峰。其中探索廚房自助餐於初一、初二供應黃金燒鴨、炸廣島牡蠣及烤戰斧豬，還有許多年高檔年菜；寒舍食譜於小年夜及初一至初五，午、晚餐有經典菜單，也提供每桌32,800元的十人桌宴（不包括除夕夜）。

寒舍艾麗酒店的宴會廳除夕圍爐宴，2020年以「金鼠豐歲」主題，推出每桌28,800 元的桌席（每桌10人），當晚席開40桌，目前訂位已達9成；另外，La Farfalla義式餐廳除夕夜推義式全自助饗宴，每位3,200元，目前訂位約7成。而年初一、初二，La Farfalla義式餐廳午晚餐提供精緻半自助，有多款主食可挑選，每位1,680元起；初三起供應新春限定單點菜色及套餐，每道280元起，一大家族或小家庭聚會都很適合，訂席詢問度很熱。而位於宜蘭的礁溪寒沐酒店除夕圍爐推出宴會廳中式桌席，目前已客滿；自助餐廳MU TABLE除夕訂位也已滿座。

台北喜來登的宴會廳今年擴大推出席開75桌、每桌十位29,800元；並順應社會趨勢首度加開小家庭6人桌，每桌18,800元，詢問度太高，緊急加開1倍仍供不應求，總桌數已逼近100桌。目前全館宴會廳及各餐廳訂位狀態皆全滿，預計12月底全數收訂完成，僅剩零星桌數可排候補，與去年同期相比，整體營收已成長約7％，業績表現亮眼。而年初一與初三各餐廳訂席近8成，初二回娘家訂席則達9成。米其林2星「請客樓」年初二推出特色套餐每位2,680元起，光預訂已近450客。

台北福華飯店除夕圍爐目前各餐廳都已爆滿，年初一、初二的訂席平均也達9成左右。業者預估，只要天公作美，春節連假初一至初五期間各餐廳各餐期都可望滿座。過去經驗是中餐先滿，再來是西餐，但今年福華中庭彩虹座自助餐以全新換裝，日前開放訂席不久已有8成，因自助餐受歡迎，除夕當天會提供兩個餐期；除了各餐廳，福華也會開宴會廳推圍爐桌菜，今年希望在獨立包廂用餐者比往年多近1成，小家庭6人桌菜15,888元是今年春節圍爐超值的選項，買氣強強滾。

台北晶華酒店除夕圍爐目前全館中西日式餐廳都客滿，柏麗廳甚至半年多前就宣告訂位客滿，並加開第二輪。而年初一、初二、三的餐飲訂位，目前年初一約9成滿，初二全館客滿，初三約8成；且春節期間來晶華用餐，都可獲贈大吉大利88元折價券，可折抵麗晶精品特定店家消費。

台北圓山飯店目前除夕圍爐：12樓大會廳圍爐訂位約8成，金龍、圓苑、松鶴餐廳開兩場，除夕第一場（pm5時至7時）已客滿，第二場（pm8時至10時）尚可接受訂位。初一之後，目前金龍、圓苑的初一訂位9成滿，松鶴自助餐7成；初二訂位已滿；金龍、圓苑中餐廳的初三訂位目前也約7成滿。此外，除夕當日凡於圓苑、金龍、松鶴、圓山牛排館或宴會廳消費滿16,800元，可獲贈「民俗年節禮兌換券」1張，消費滿26,800元或宴會廳消費滿28,800元可獲得 2張，持券到1樓民俗趣味技藝攤兌換中國結、剪紙或捏麵人等贈品1份。