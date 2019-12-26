全能跑鞋來勢洶洶 GORUN RIDE 8火熱上市

來自美國第二大運動鞋品牌SKECHERS，近來備受外媒關注，營收連年成長帶動股價大幅飆升，2019年迄今，股價已成長近75%，且後勢持續看漲，華爾街預估其2020年EPS將有15%成長，優異表現讓執行長ROBERT GREENBERG，因此獲美國FORTUNE財星雜誌，評選為2019年「年度商界風雲人物(BUSINESS PERSON OF THE YEAR )」。

2019年是SKECHERS科技大躍進的一年，SKECHERS科技團隊研發出引起鞋界騷動的前瞻技術「HYPER BURST™」黑科技中底，相繼推出GORUN 7 HYPER、GORUN RAZOR 3 HYPER、GORUN MAXROAD 4 HYPER……等震驚跑界的系列跑鞋，甫上市即已獲得國外五項大獎，包括「RUNNER’S WORLD編輯最佳首選獎」及「年度最佳跑步裝備獎」等肯定；今年冬季，SKECHERS再添HYPER生力軍—GORUN RIDE 8，以全方位型跑鞋之姿登台開賣。

極速回彈，耐磨性能媲美跑車

身為前瞻科技HYPER BURST™家族的一員，GORUN RIDE 8的性能表現相當出色，中底密閉式球型氣囊結構，成就了更輕盈的重量、更高回彈的性能，跑動時能清楚感受到鮮明的避震效果及動能回饋。

SKECHERS首度和世界輪胎大廠-固特異GOODYEAR合作，以優異抓地力及操控性聞名的固特異橡膠作為大底，增強了跑鞋在耐磨度上的表現及止滑效果，有如高性能跑車，全面提升了跑者在高速跑步時的操控極限。

強韌鞋面，潑墨妝點潮流味

跑步時求穩定，鞋面佔有舉足輕重的地位，輕盈平穩的HYPER BURST™底台上，是一體成型的透氣雙色針織工程網布鞋面，柔軟舒適兼顧支撐與穩定，鞋面設計靈感來自街頭潑墨，隨興不羈的墨彩噴灑，時刻展現自我的時尚運動態度。

不只在跑場，讓運動跨入生活遊樂場

輕盈、高回彈力兼具時尚感，GORUN RIDE 8這一款全能型跑鞋，已打破大家對傳統跑鞋的印象，可預期將引領跑鞋界邁向新風潮。上市同步推出男女款式，各有深藍及純粹黑的潮流配色組合，不管追速挑戰自己或都會穿搭，想動時刻，GORUN RIDE 8隨時有型迎合。

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