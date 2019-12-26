卡拉拉餐廳地中海Fusion　全新Semi-buffet 2.0每人549元起

全新卡拉拉，真的CP值很高！板橋凱撒大飯店2樓的卡拉拉餐廳，由原本義式餐食調整型態，全新卡拉拉把西班牙TAPAS加上Semi-buffet，菜色的烹調更創新，大玩地中海Fusion食尚風，空間上也有巧思，用餐空間更加寬敞舒適，開胃菜可從餐檯上隨意取用，想吃什麼就拿什麼，而窯烤比薩、主廚例湯、特製義麵提供位上服務，主菜另點，有10道選擇，擺盤也更加用心，重點是，每道只要549元起，而且上述的開胃菜或比薩等，想吃還可再續點，真正CP值最高，已成為家庭聚餐或上班族揪團享美食的最佳用餐首選。此外，12月31日前來卡拉拉用餐還會再免費贈送生食級的北海道干貝，訂位速洽（02）8964-3951。

全新「卡拉拉餐廳」以地中海為主題延伸，展現來自法國、西班牙、義大利、希臘等各國的美食精粹，精緻的擺盤及輕鬆舒適的用餐氛圍，定可讓賓客悉心品味饗宴。在餐檯上陳列10道TAPAS開胃小點，主廚利用大量橄欖油、榛果油及葡萄籽油等搭配調和，並以白酒醋、蘋果醋、紅酒醋及義大利陳年醋等醃漬調味，將原本以粗曠且隨興的擺盤方式改為單杯盛裝，設放於中島餐檯上，很多顧客一進餐廳，會以為陳列的是精緻的食物藝術品。

Semi-buffet的用餐型式，除了自取開胃菜，還有每日主廚例湯、窯烤比薩、特製義麵，都會提供不同口味作輪替，主廚堅持每道餐點必須從原料以繁複程序製作，如濃郁番茄湯選用整顆大蕃茄先以一百度烘烤2小時，再加入雞高湯及香料熬煮，再打成泥稠狀、強調不加任何一絲麵粉或加工品，完整展現食材的鮮度與純粹。

主菜方面，雖是傳統地中海式的料理，但也多了些東方元素，如：「醇酒燉澳洲和牛頰．炸溫泉蛋」的發想來自shabu shabu壽喜燒，肉片於滾燙醬汁中汆燙並蘸取蛋液食用，主廚以這樣的概念將燉至軟嫩的和牛頰鋪底，中間搭配櫛瓜絲與最上層的炸溫泉蛋，用餐時只需將溫泉蛋畫破後流出的蛋液與醬汁融合，再與牛頰肉一同食用，吃得到酥脆炸蛋與鮮醇牛頰的層次變化，讓人讚不絕口。另外推薦「香煎石斑/秘製鮮魚醬」、「爐烤戰斧豬排」、「開心果烤羊排」及「泰式紅咖哩海鮮盤」共10道經典混搭創新主菜可選擇，每道549元起至1,280元（另加10％服務費），最後還有每日特製甜點，真正是每一道都精緻，卡拉拉全新型態，真的物超所值！