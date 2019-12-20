吉富展覽辦家具展有口碑  20年品牌 規模南臺灣最大

要多大的規模才能稱為專業家具展？沒有單位可以給定論。近年台南坊間紛紛出現在百貨公司、體育館、活動中心、閒置廠房等非專業展覽中心的家具展，都打著專業家具展的名號攬客，但多半為單一廠商或幾家業者聯合展出，使用面積也在300~600坪不等，與大型專業的家具展使用空間相差數倍，展出內容也不夠豐富，混淆消費者對專業家具展的認知，大大降低選擇性與可看性。

一位家具公會的理事表示，為顯示對消費者的負責，至少要邀集結20家以上大型業者、展出200格以上攤位，才能符合正規展覽規模與型態。就大台南地區而言，只有在南紡世貿舉辦的家具展，勉強尚屬合格。

吉富展覽公司總監陳意如表示，該公司在南紡世貿舉辦的家具展，無論在規模、面積、廠商數，都是台南第一。每次平均展出攤位在300格上下，展出面積1,500坪，大小廠商數約30家，單品家具高達數千件，辦展至今累積客戶相當可觀，為廠商帶來集客和再購效益。

據悉，吉富展覽辦家具展已累積20年的經驗，早期從貝汝展覽館辦展，在展館拆除後，改至南紡世貿辦展，目前該公司與台南市家具公會合作，每年在南紡世貿舉辦4~5檔家具展，規模堪稱南臺灣最大。

台南市家具公會表示，單純就「家具展」來說，南紡世貿的家具展，目前已是僅次於台北世貿以外的最大規模家具展，在業界已建立品牌及知名度。

展出內容要豐富、多元、新穎，才能吸客，才能吸引有意採購家具的目標客群進場參觀。陳意如觀察，家具展的競爭優勢，在於家具門市多半種類固定、單一、同調性或材質，甚至可能依經營者個人進貨喜好，產品缺乏多元性或選擇性。相對專業家具展的銷售型態，能掌握許多指標大廠、新貨色、流行設計等資訊，可比門市快上一季或半年。

陳意如指出，客製化的家具商品，也是展覽賣點之一。有能力自行開發設計的廠商，常有限量、特製、精緻或獨特的家具在現場推廣。因此，容易在展覽中找得到這類單品家具產品，包括獨特木紋、石紋的特製大板桌，也有廠商可提供空間丈量、設計規劃的整體服務。

陳意如強調，來現場看展的客群年齡較成熟，通常不習慣網購平價家具，喜歡實體看樣本，有專人解說，試坐、試躺。買好家具講求實用性、耐用性、美學設計，價格不是決定因素，材料、做工、質感都不同，一分錢一分貨。

年關將近，吉富展覽公司近期(12月27至30日)在南紡世貿展有舉辦年終家具展，消費者可把握參觀機會，親身比較與一般家具門市的差異。