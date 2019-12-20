桃園市農會輔導農民種植有機蔬菜 戮力引領桃園農業蓬勃發展

桃園市農會近5年來積極協助農民發展有機蔬菜有成，目前除了供應桃園市需求外，兼也銷售至雙北甚至預備跨海外銷至日本!

桃園市農會總幹事蔡瑞源表示，從2011年迄今經過5年多的戮力輔導下，目前全市約200公頃種植的有機蔬菜已顯露出可觀成果，以供應全市國中小營養午餐為例，以總計約22萬名學生每人每天吃100公克的量換算，一天就要供應22噸有機蔬菜，以目前桃園市府規定國中、小營養午餐一周至少要食用三天，換算三天就高達66噸之譜、數量甚為驚人!何況還有市內其它各界的需求，值得一提的是由於5年的努力成果讓隔鄰的台北市、新北市雙北重視，因此也委請桃園有機蔬菜供應藉以紓緩兩市的大量需求，甚且連日本亦擬請桃園市農會將有機蔬菜協助出口至該國，讓日本民眾也能享用高品質的桃園市有機蔬菜。

桃園市農會在市府補助下開發出從截切、清洗、包裝的自動化機械設備，過程中更不計成本使用「電解水」沖洗效果加倍!記者由桃園市農會推廣部主任林羅生引領下參觀整個加工流程，沿途可見到桃園市農會這套捷切、清洗設備的運作，其中可見到洗水槽一般機械為兩槽，但為了讓清洗更為徹底，桃園市農會這套設備便加裝了第三個清洗槽，林主任說這是為了讓所有民眾吃了更安心為前提下，該農會不計成本付出的另一項佐證，桃園農會推廣部主任林羅生表示，有機蔬菜無毒、營養頗值得大力推廣，建議政府可利用健保卡大數據分析，針對桃園市所有國中、小學興辦營養午餐的同學食用有機蔬菜，檢驗這些學生在健保卡的使用比率是否有降低的趨勢。

桃園市農會理事長李文政補充強調，祈望中央政府相關單位(教育部)能確保國中、小營養午餐政策不變，由於各農會已經依照政府照顧國中、小學童營養午餐的政策，均已付出無數成本、僱請許多人力配合，若未來又改變營養午餐政策甚至不實施時，則將造成各農會血本無歸，藉時也需解僱已聘人員造成社福問題，更且會衝擊到已逐漸開花結果的有機蔬菜種植農戶，整體影響嚴重到無法估計!鑒請中央政府審慎確保此政策之執行。